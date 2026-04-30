Fête des jardins, vive la nature en ville ! Parc de Choisy PARIS

La traditionnelle Fête des jardins vous donne l’occasion de rencontrer une multitude d’acteurs de la nature en ville. Plusieurs villages éphémères sont aménagés, chacun regroupant une diversité de stands et d’animations : ateliers, jeux, démonstrations, jardinage… des centaines d’animations gratuites pour tous dans tous les arrondissements.

Les équipes de la Ville, les associations de jardins partagés et même quelques jardins privés exceptionnellement ouverts vous accueillent le temps d’un week-end.

Tout le programme par arrondissement

à paraitre prochainement

Le grand village de la Fête des jardins Le grand village de la fête des jardins sera cette année installé dans le 13e arrondissement : rendez-vous au parc de Choisy les 26 et 27 septembre, de 14 h à 19 h, pour un tour d’horizon de tous les sujets et tous les acteurs de la Ville Jardin et pour profiter de nombreuses animations.

Paris Centre : square du Temple – Elie Wiesel

5 e arrondissement : square des Arènes de Lutèce

arrondissement : square des Arènes de Lutèce 6 e arrondissement : square Félix Desruelles

arrondissement : square Félix Desruelles 7 e arrondissement : square Catherine Labouré

arrondissement : square Catherine Labouré 8 e arrondissement : parc Monceau

arrondissement : parc Monceau 9 e arrondissement : square d’Anvers – Jean-Claude Carrière

arrondissement : square d’Anvers – Jean-Claude Carrière 10 e arrondissement : jardin Villemin – Mahsa Jina Amini

arrondissement : jardin Villemin – Mahsa Jina Amini 11 e arrondissement : Jardin de la Folie Titon

arrondissement : Jardin de la Folie Titon 12 e arrondissement : Jardin de Reuilly – Paul Pernin et dans le bois de Vincennes à la Ferme de Paris, au lac Daumesnil, à la Maison Paris Nature dans le parc Floral de Paris, et à l’école Du Breuil

arrondissement : Jardin de Reuilly – Paul Pernin et dans le bois de Vincennes à la Ferme de Paris, au lac Daumesnil, à la Maison Paris Nature dans le parc Floral de Paris, et à l’école Du Breuil 13 e arrondissement : parc de Choisy

arrondissement : parc de Choisy 14 e arrondissement : square Ferdinand Bruno

arrondissement : square Ferdinand Bruno 15 e arrondissement : square Saint-Lambert

arrondissement : square Saint-Lambert 16 e arrondissement : jardin du Ranelagh et dans le bois de Boulogne au jardin du Pré Catelan

arrondissement : jardin du Ranelagh et dans le bois de Boulogne au jardin du Pré Catelan 17 e arrondissement : square des Epinettes

arrondissement : square des Epinettes 18 e arrondissement : square Maurice Kriegel-Valrimont

arrondissement : square Maurice Kriegel-Valrimont 19 e arrondissement : jardin de l’ïlot Riquet

arrondissement : jardin de l’ïlot Riquet 20e arrondissement : parc Aretha Franklin

Travailler pour Paris Des métiers utiles, vivants et durables : rejoignez celles et ceux qui prennent soin de la nature à Paris. À l’occasion de la Fête des jardins, venez rencontrer les jardinières et jardiniers et les arboristes-élagueurs de la Ville de Paris. Ils partageront leur passion, parleront de leur quotidien et vous informeront sur leurs formations et les modes de recrutement de la Ville de Paris.

Nature à Paris, le programme

Avant et après la Fête des jardins et tous les mois, faites-vous plaisir avec des activités gratuites proposées par les services de la ville sur des sujets biodiversité, jardinage, agriculture urbaine, alimentation durable… Toutes les infos

Un week-end sur le thème des jardins et de la végétalisation de l’espace public. Profitez d’ateliers et conseils en jardinage, aiguisez votre sensibilité à la préservation et au développement de la biodiversité, rencontrez les jardiniers de la Ville, découvrez le métier d’arboriste… à noter dès maintenant dans votre agenda : 26 et 27 septembre Fête des jardins.

Du samedi 26 septembre 2026 au dimanche 27 septembre 2026 :

samedi, dimanche

de 14h00 à 19h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-26T17:00:00+02:00

fin : 2026-09-27T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-26T14:00:00+02:00_2026-09-26T19:00:00+02:00;2026-09-27T14:00:00+02:00_2026-09-27T19:00:00+02:00

Parc de Choisy 128, avenue de Choisy 75013 PARIS



Afficher la carte du lieu Parc de Choisy et trouvez le meilleur itinéraire

