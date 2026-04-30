Fête des jardins, vive la nature en ville ! Parc de Choisy PARIS
Fête des jardins, vive la nature en ville ! Parc de Choisy PARIS samedi 26 septembre 2026.
La traditionnelle Fête des jardins vous donne l’occasion de rencontrer une multitude d’acteurs de la nature en ville. Plusieurs villages éphémères sont aménagés, chacun regroupant une diversité de stands et d’animations : ateliers, jeux, démonstrations, jardinage… des centaines d’animations gratuites pour tous dans tous les arrondissements.
Les équipes de la Ville, les associations de jardins partagés et même quelques jardins privés exceptionnellement ouverts vous accueillent le temps d’un week-end.
Tout le programme par arrondissement
à paraitre prochainement
Le grand village de la Fête des jardins
Le grand village de la fête des jardins sera cette année installé dans le 13e arrondissement : rendez-vous au parc de Choisy les 26 et 27 septembre, de 14 h à 19 h, pour un tour d’horizon de tous les sujets et tous les acteurs de la Ville Jardin et pour profiter de nombreuses animations.
- Paris Centre : square du Temple – Elie Wiesel
- 5e arrondissement : square des Arènes de Lutèce
- 6e arrondissement : square Félix Desruelles
- 7e arrondissement : square Catherine Labouré
- 8e arrondissement : parc Monceau
- 9e arrondissement : square d’Anvers – Jean-Claude Carrière
- 10e arrondissement : jardin Villemin – Mahsa Jina Amini
- 11e arrondissement : Jardin de la Folie Titon
- 12e arrondissement : Jardin de Reuilly – Paul Pernin et dans le bois de Vincennes à la Ferme de Paris, au lac Daumesnil, à la Maison Paris Nature dans le parc Floral de Paris, et à l’école Du Breuil
- 13e arrondissement : parc de Choisy
- 14e arrondissement : square Ferdinand Bruno
- 15e arrondissement : square Saint-Lambert
- 16e arrondissement : jardin du Ranelagh et dans le bois de Boulogne au jardin du Pré Catelan
- 17e arrondissement : square des Epinettes
- 18e arrondissement : square Maurice Kriegel-Valrimont
- 19e arrondissement : jardin de l’ïlot Riquet
- 20e arrondissement : parc Aretha Franklin
Travailler pour Paris
Des métiers utiles, vivants et durables : rejoignez celles et ceux qui prennent soin de la nature à Paris. À l’occasion de la Fête des jardins, venez rencontrer les jardinières et jardiniers et les arboristes-élagueurs de la Ville de Paris. Ils partageront leur passion, parleront de leur quotidien et vous informeront sur leurs formations et les modes de recrutement de la Ville de Paris.
Nature à Paris, le programme
Avant et après la Fête des jardins et tous les mois, faites-vous plaisir avec des activités gratuites proposées par les services de la ville sur des sujets biodiversité, jardinage, agriculture urbaine, alimentation durable… Toutes les infos
Un week-end sur le thème des jardins et de la végétalisation de l’espace public. Profitez d’ateliers et conseils en jardinage, aiguisez votre sensibilité à la préservation et au développement de la biodiversité, rencontrez les jardiniers de la Ville, découvrez le métier d’arboriste… à noter dès maintenant dans votre agenda : 26 et 27 septembre Fête des jardins.
Du samedi 26 septembre 2026 au dimanche 27 septembre 2026 :
samedi, dimanche
de 14h00 à 19h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-26T17:00:00+02:00
fin : 2026-09-27T22:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-26T14:00:00+02:00_2026-09-26T19:00:00+02:00;2026-09-27T14:00:00+02:00_2026-09-27T19:00:00+02:00
Parc de Choisy 128, avenue de Choisy 75013 PARIS
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