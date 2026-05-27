Béziers

FÊTE DES MÈRES & BRUNCH MUSICAL D’EXCEPTION

1 chemin de Halage du Port Neuf Béziers Hérault

Tarif : 65 – 65 – 75 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Pour la Fête des Mères, Maison Jullian vous invite à un brunch d’exception dans son jardin à l’anglaise, accompagné par la harpiste Martine Flessier.

Et si cette année, vous offriez bien plus qu’un cadeau à votre maman chérie ?

À l’occasion de la Fête des Mères, Maison Jullian vous convie à un moment d’exception autour d’un brunch raffiné, imaginé pour célébrer toutes les mamans.

Dans l’élégance paisible de notre jardin à l’anglaise, laissez-vous bercer par les notes délicates de la harpiste Martine Flessier, qui accompagnera ce moment gourmand avec poésie et légèreté.

Au menu une sélection généreuse de mets sucrés et salés, des produits de saison sublimés, et mille attentions pour faire de cette journée un souvenir inoubliable.

Un instant suspendu, mêlant élégance, gourmandise et musique… pour dire “je t’aime” autrement. .

1 chemin de Halage du Port Neuf Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 6 16 13 33 48 info@maisonjullian.com

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English : FÊTE DES MÈRES & BRUNCH MUSICAL D’EXCEPTION

For Mother?s Day, Maison Jullian invites you to an exceptional brunch in its English garden, accompanied by harpist Martine Flessier.

L’événement FÊTE DES MÈRES & BRUNCH MUSICAL D’EXCEPTION Béziers a été mis à jour le 2026-05-23 par 34 ADT34