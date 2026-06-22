Fête des Ozières Yzeure
vendredi 3 juillet 2026 · Yzeure
Informations pratiques
Yzeure
Fête des Ozières
Les Ozières Yzeure Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 18:30:00
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-03
Vous faites quoi le 3 juillet ? Concert, ambiance musicale, et feu d’artifice soyez des nôtres, en famille ou entre amis pour fêter le début des vacances à la fête des Ozières !
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Les Ozières Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 48 53 00
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English :
What are you doing on July 3? A concert, live music, and fireworks: join us with your family or friends to celebrate the start of summer vacation at the Ozières Festival!
L’événement Fête des Ozières Yzeure a été mis à jour le 2026-06-22 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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