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AGENDA · Yzeure

Fête des Ozières Yzeure

vendredi 3 juillet 2026 · Yzeure

Informations pratiques

Début
vendredi 3 juillet 2026
Fin
vendredi 3 juillet 2026
Heure de début
18:30:00
Adresse
Les Ozières
Ville
03400 Yzeure
Département
Allier
Tarif

Yzeure

Fête des Ozières

Les Ozières Yzeure Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 18:30:00
fin : 2026-07-03

Date(s) :
2026-07-03

Vous faites quoi le 3 juillet ? Concert, ambiance musicale, et feu d’artifice soyez des nôtres, en famille ou entre amis pour fêter le début des vacances à la fête des Ozières !
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Les Ozières Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 48 53 00 

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English :

What are you doing on July 3? A concert, live music, and fireworks: join us with your family or friends to celebrate the start of summer vacation at the Ozières Festival!

L’événement Fête des Ozières Yzeure a été mis à jour le 2026-06-22 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région

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