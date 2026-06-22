Stage d’été multisport Rue Bergeron Vebret Yzeure
Stage d’été multisport Rue Bergeron Vebret Yzeure mardi 7 juillet 2026.
Yzeure
Stage d’été multisport
Rue Bergeron Vebret Dojo du Gymnase de l’Europe et Gymnase François-Villon Yzeure Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-07
Football, badminton, basketball, handball, volleyball et baseball) pour les mini-poussins à minimes (de 2012 à 2019). Organisé par l’association Yzeure judo. Fermé le 14 juillet
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Rue Bergeron Vebret Dojo du Gymnase de l’Europe et Gymnase François-Villon Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 86 49 34 89 yzeurejudo@gmail.com
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English :
(Soccer, badminton, basketball, handball, volleyball, and baseball) for the mini-poussins and minimes (born between 2012 and 2019). Organized by the Yzeure Judo Association. Closed on July 14
L’événement Stage d’été multisport Yzeure a été mis à jour le 2026-06-22 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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