Stage d’été multisport Rue Bergeron Vebret Yzeure

Yzeure

Stage d’été multisport

Rue Bergeron Vebret Dojo du Gymnase de l’Europe et Gymnase François-Villon Yzeure Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-07

Football, badminton, basketball, handball, volleyball et baseball) pour les mini-poussins à minimes (de 2012 à 2019). Organisé par l’association Yzeure judo. Fermé le 14 juillet

.

Rue Bergeron Vebret Dojo du Gymnase de l’Europe et Gymnase François-Villon Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 86 49 34 89 yzeurejudo@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

(Soccer, badminton, basketball, handball, volleyball, and baseball) for the mini-poussins and minimes (born between 2012 and 2019). Organized by the Yzeure Judo Association. Closed on July 14

L’événement Stage d’été multisport Yzeure a été mis à jour le 2026-06-22 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région