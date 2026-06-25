N’est-ce pas merveilleux ? Duo de clown sensoriel Cour de l’école Jacques-Prévert Yzeure
N’est-ce pas merveilleux ? Duo de clown sensoriel Cour de l’école Jacques-Prévert Yzeure mercredi 8 juillet 2026.
Yzeure
N’est-ce pas merveilleux ? Duo de clown sensoriel
Cour de l’école Jacques-Prévert 40 rue du Plessis Yzeure Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 16:30:00
fin : 2026-07-08
Date(s) :
2026-07-08
Théâtre de plein air de et par Claudia Nottale et Christopher Scarbeck. Pour adultes et enfants à partir de 6 ans.
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Cour de l’école Jacques-Prévert 40 rue du Plessis Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 46 35 74 clnottale@yahoo.fr
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English :
An outdoor play by and starring Claudia Nottale and Christopher Scarbeck. For adults and children ages 6 and up.
L’événement N’est-ce pas merveilleux ? Duo de clown sensoriel Yzeure a été mis à jour le 2026-06-25 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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