N’est-ce pas merveilleux ? Duo de clown sensoriel Cour de l’école Jacques-Prévert Yzeure mercredi 8 juillet 2026.

Yzeure

N’est-ce pas merveilleux ? Duo de clown sensoriel

Cour de l’école Jacques-Prévert 40 rue du Plessis Yzeure Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 16:30:00

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-08

Théâtre de plein air de et par Claudia Nottale et Christopher Scarbeck. Pour adultes et enfants à partir de 6 ans.

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Cour de l’école Jacques-Prévert 40 rue du Plessis Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 46 35 74 clnottale@yahoo.fr

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English :

An outdoor play by and starring Claudia Nottale and Christopher Scarbeck. For adults and children ages 6 and up.

L’événement N’est-ce pas merveilleux ? Duo de clown sensoriel Yzeure a été mis à jour le 2026-06-25 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région