Informations pratiques

Yzeure

Parc éphémère de jeux gonflables

25 rue de Beau-Crucifix Yzeure Allier

Tarif : 11 – 11 – 11 EUR

Pour la journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-07-07 14:30:00

fin : 2026-08-29 19:00:00

Date(s) :

2026-07-07

Parc de jeu éphémère avec 9 structures gonflables dont 3 avec de l’eau. Fun, sécurité et plaisir garantis !

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25 rue de Beau-Crucifix Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 68 31 79 80 asda@allier.fr

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English :

%E9ph%E9m%E8re Playground with 9 inflatable structures, including 3 with water. Fun, safety, and enjoyment guaranteed!

L’événement Parc éphémère de jeux gonflables Yzeure a été mis à jour le 2026-06-25 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région