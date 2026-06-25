Parc éphémère de jeux gonflables Yzeure
mardi 7 juillet 2026 · Yzeure
Informations pratiques
Yzeure
Parc éphémère de jeux gonflables
25 rue de Beau-Crucifix Yzeure Allier
Tarif : 11 – 11 – 11 EUR
Pour la journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-07 14:30:00
fin : 2026-08-29 19:00:00
Date(s) :
2026-07-07
Parc de jeu éphémère avec 9 structures gonflables dont 3 avec de l’eau. Fun, sécurité et plaisir garantis !
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25 rue de Beau-Crucifix Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 68 31 79 80 asda@allier.fr
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English :
%E9ph%E9m%E8re Playground with 9 inflatable structures, including 3 with water. Fun, safety, and enjoyment guaranteed!
L’événement Parc éphémère de jeux gonflables Yzeure a été mis à jour le 2026-06-25 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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