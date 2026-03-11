Fête des pères au marché de Naucelle Naucelle
place de l’hôtel de ville Naucelle Aveyron
Début : Samedi 2026-06-20
fin : 2026-06-20
2026-06-20
Le marché du 20 juin, aura lieu et une surprise sera proposée aux papas présents en vue de la journée de la fête des Pères par NAUCELLES ACTIONS.
place de l’hôtel de ville Naucelle 12800 Aveyron Occitanie naucelle.actions@gmail.com
The June 20 market will take place and a surprise will be offered to the dads present for Father’s Day by NAUCELLES ACTIONS.
L’événement Fête des pères au marché de Naucelle Naucelle a été mis à jour le 2026-03-03 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)