Fête des Pîtres : le rendez-vous annuel au Musée de la Monnaie Musée de la Monnaie Paris samedi 20 juin 2026.

Chaque année, le Conservatoire sort de ses murs : l’occasion idéale pour les élèves de partager leurs talents. Venez écouter le quatuor de clarinette !

/! En raison des fortes chaleurs, la prestation de l’orchestre à cordes prévue initialement est annulée. Le concert du quatuor de clarinettes aura lieu à l’abri, dans le salon historique. /!

Réservation gratuite

Venez participer au joyeux week-end festif et familial de la Monnaie de Paris !

Le samedi 20 juin 2026

de 16h30 à 17h30

Le samedi 20 juin 2026

de 15h00 à 16h00

gratuit Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-20T19:30:00+02:00

fin : 2026-06-20T20:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-20T15:00:00+02:00_2026-06-20T16:00:00+02:00;2026-06-20T16:30:00+02:00_2026-06-20T17:30:00+02:00

Musée de la Monnaie 11 Quai de Conti 75006 Paris

https://www.facebook.com/p/Conservatoire-Jean-Philippe-Rameau-Paris-6%C3%A8me-61550538275890/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/p/Conservatoire-Jean-Philippe-Rameau-Paris-6%C3%A8me-61550538275890/?locale=fr_FR



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