Fête des Pîtres : le rendez-vous annuel au Musée de la Monnaie Musée de la Monnaie Paris
Fête des Pîtres : le rendez-vous annuel au Musée de la Monnaie Musée de la Monnaie Paris samedi 20 juin 2026.
Chaque année, le Conservatoire sort de ses murs : l’occasion idéale pour les élèves de partager leurs talents. Venez écouter le quatuor de clarinette !
/! En raison des fortes chaleurs, la prestation de l’orchestre à cordes prévue initialement est annulée. Le concert du quatuor de clarinettes aura lieu à l’abri, dans le salon historique. /!
Venez participer au joyeux week-end festif et familial de la Monnaie de Paris !
Le samedi 20 juin 2026
de 16h30 à 17h30
Le samedi 20 juin 2026
de 15h00 à 16h00
gratuit Public enfants, jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-20T19:30:00+02:00
fin : 2026-06-20T20:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-20T15:00:00+02:00_2026-06-20T16:00:00+02:00;2026-06-20T16:30:00+02:00_2026-06-20T17:30:00+02:00
Musée de la Monnaie 11 Quai de Conti 75006 Paris
https://www.facebook.com/p/Conservatoire-Jean-Philippe-Rameau-Paris-6%C3%A8me-61550538275890/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/p/Conservatoire-Jean-Philippe-Rameau-Paris-6%C3%A8me-61550538275890/?locale=fr_FR
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