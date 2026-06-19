Bressuire

Fête des plantes

Château Bressuire Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 09:00:00

fin : 2026-10-04 19:00:00

Date(s) :

2026-10-04

Fête des plantes de Bressuire organisée dans l’enceinte du château de Bressuire.

-Vente de plantes rares, de collection, fruitiers, déco jardin…

-Vide-cabane, jardin.

-Présentation et vente d’animaux de basse-cour de race.

Buvette et restauration sur place. .

Château Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 56 50 08 automnales.bressuire@gmail.com

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English : Fête des plantes

L’événement Fête des plantes Bressuire a été mis à jour le 2026-06-19 par OT Bocage Bressuirais