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Fête des plantes Bressuire

Fête des plantes Bressuire

Fête des plantes Bressuire dimanche 4 octobre 2026.

Adresse
Château
Ville
79300 Bressuire
Département
Deux-Sèvres
Début
dimanche 4 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Heure de début
09:00:00
Tarif

Bressuire

Fête des plantes

Château Bressuire Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 09:00:00
fin : 2026-10-04 19:00:00

Date(s) :
2026-10-04

Fête des plantes de Bressuire organisée dans l’enceinte du château de Bressuire.
-Vente de plantes rares, de collection, fruitiers, déco jardin…
-Vide-cabane, jardin.
-Présentation et vente d’animaux de basse-cour de race.
Buvette et restauration sur place.   .

Château Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 56 50 08  automnales.bressuire@gmail.com

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English : Fête des plantes

L’événement Fête des plantes Bressuire a été mis à jour le 2026-06-19 par OT Bocage Bressuirais

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