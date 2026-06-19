Fête des plantes Bressuire
Fête des plantes Bressuire dimanche 4 octobre 2026.
Bressuire
Fête des plantes
Château Bressuire Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 09:00:00
fin : 2026-10-04 19:00:00
Date(s) :
2026-10-04
Fête des plantes de Bressuire organisée dans l’enceinte du château de Bressuire.
-Vente de plantes rares, de collection, fruitiers, déco jardin…
-Vide-cabane, jardin.
-Présentation et vente d’animaux de basse-cour de race.
Buvette et restauration sur place. .
Château Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 56 50 08 automnales.bressuire@gmail.com
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English : Fête des plantes
L’événement Fête des plantes Bressuire a été mis à jour le 2026-06-19 par OT Bocage Bressuirais
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