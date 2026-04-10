Fête des Plantes | Château de Chavaniac Lafayette Le bourg Chavaniac-Lafayette

Chavaniac-Lafayette

Fête des Plantes | Château de Chavaniac Lafayette

Le bourg Château de Chavaniac Lafayette Chavaniac-Lafayette Haute-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Entrée Weekend 8€

Supplément visite du château 4€

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Organisée par l’association Jardins Fruités, en partenariat avec le Conservatoire botanique national du Massif central et le Département de la Haute-Loire, la Fête des Plantes célèbre sa 30ème édition !

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Le bourg Château de Chavaniac Lafayette Chavaniac-Lafayette 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 81 28 01 42 info@jardinsfruites.fr

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English :

Organized by the association Jardins Fruités, in partnership with the Conservatoire botanique national du Massif central and the Département de la Haute-Loire, the Fête des Plantes celebrates its 30th edition!

L’événement Fête des Plantes | Château de Chavaniac Lafayette Chavaniac-Lafayette a été mis à jour le 2026-04-10 par Communauté de communes des rives Haut-Allier