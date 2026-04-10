Fête des Plantes | Château de Chavaniac Lafayette Le bourg Chavaniac-Lafayette
Fête des Plantes | Château de Chavaniac Lafayette Le bourg Chavaniac-Lafayette samedi 6 juin 2026.
Chavaniac-Lafayette
Fête des Plantes | Château de Chavaniac Lafayette
Le bourg Château de Chavaniac Lafayette Chavaniac-Lafayette Haute-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Entrée Weekend 8€
Supplément visite du château 4€
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Organisée par l’association Jardins Fruités, en partenariat avec le Conservatoire botanique national du Massif central et le Département de la Haute-Loire, la Fête des Plantes célèbre sa 30ème édition !
.
Le bourg Château de Chavaniac Lafayette Chavaniac-Lafayette 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 81 28 01 42 info@jardinsfruites.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Organized by the association Jardins Fruités, in partnership with the Conservatoire botanique national du Massif central and the Département de la Haute-Loire, the Fête des Plantes celebrates its 30th edition!
L’événement Fête des Plantes | Château de Chavaniac Lafayette Chavaniac-Lafayette a été mis à jour le 2026-04-10 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
À voir aussi à Chavaniac-Lafayette (Haute-Loire)
- Céréales anciennes et belles des champs – Haute-Loire, Jardins du Conservatoire botanique national du Massif central, Chavaniac-Lafayette 30 mai 2026
- CBN | Céréales anciennes et belles des champs SM Gestion Conservatoire botanique Chavaniac-Lafayette 30 mai 2026
- Fête des plantes – Haute-Loire, Château de Chavaniac-Lafayette, Chavaniac-Lafayette 6 juin 2026
- Et avant la graine ? Voyage dans le passé des plantes – Haute-Loire, Château de Chavaniac-Lafayette, Chavaniac-Lafayette 6 juin 2026
- Accueillir la biodiversité : les plantes sauvages à votre porte – Haute-Loire, Château de Chavaniac-Lafayette, Chavaniac-Lafayette 6 juin 2026