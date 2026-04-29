Fête des Plantes Printemps 2026 Chez Fleurs d’Arles Au Pré Arles

Arles

Fête des Plantes Printemps 2026

Dimanche 3 mai 2026 de 10h à 18h. Chez Fleurs d’Arles Au Pré 8257 route des marais Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 10:00:00

fin : 2026-05-03 18:00:00

Date(s) :

2026-05-03

La Fête des Plantes revient pour cette belle saison de Printemps, avec de quoi planter au jardin et remplir ses paniers de bons produits.

Côté végétaux venez retrouver

> les plantes méditerranéennes de la Pépinière Quissac

> les plants de fleurs, potagers et aromatiques de Christian Naulot, La Rizelière et Le Potager d’un curieux

> les graines de fleurs du Jardin des amoureux et potagères du Potager d’un curieux



Côté Marché de quoi remplir votre panier avec

> les légumes de La Rizelière

> les cierges, miel, légumes et aromatiques de Regains

> les jus de pomme, confitures, infusions de La forêt salée



– Pour prendre soin de nous, Lucie Les Fleurs de Basile sera là avec ses cosmétiques naturelles.



Côté artisanat venez découvrir

> les creations florales de la Floricultrice et végétale de Soriana Im

> la frippe version campagne de La Frippe c’est chic

> les pièces de seconde main en matière naturelle de Maison Earth

> la brocante de Sandrine pour dresser de belles tables



– Pour éveiller notre curiosité, La librairie Actes Sud présentera sa sélection spéciale Jardins.

– Pour le déjeuner, Justine de Bonaclubfood, accompagné de Zaven nous regaleront de pains cuits au barbecue accompagnés de légumes de printemps.

– Caro aura sélectionné ses meilleures bouteilles.

– La bière Baa sera rafraîchissante

– Café et douceurs seront servis par les incroyables bénévoles d’Amour comme toujours



– Fanny de Aata massage installera sa chaise de massage au jardin.



Côté Ateliers

14h30-16h30



> Cueillette et composition de bouquet, fleurs d’Arles

Adultes

40€ sur réservation



> Teinture végétale, empreinte sur textile, avec La Floricultrice

50€

Horaire à confirmer



> En parallèle Pour les enfants

Cueillette et tableaux végétaux avec Elsa

A partir de 5 ans



> Tissage végétal et Création de nid avec Soriana Im

A partir de 8 ans .

Chez Fleurs d’Arles Au Pré 8257 route des marais Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur fleursdarles@gmail.com

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English :

The Fête des Plantes is back for this beautiful Spring season, with plenty of planting and basket-loading opportunities.

L’événement Fête des Plantes Printemps 2026 Arles a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme d’Arles