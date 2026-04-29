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Fête des Plantes Printemps 2026 Chez Fleurs d’Arles Au Pré Arles

Fête des Plantes Printemps 2026 Chez Fleurs d’Arles Au Pré Arles dimanche 3 mai 2026.

Lieu : Chez Fleurs d'Arles Au Pré

Adresse : 8257 route des marais

Ville : 13200 Arles

Département : Bouches-du-Rhône

Début : dimanche 3 mai 2026

Fin : dimanche 3 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Arles

Fête des Plantes Printemps 2026

Dimanche 3 mai 2026 de 10h à 18h. Chez Fleurs d’Arles Au Pré 8257 route des marais Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 10:00:00
fin : 2026-05-03 18:00:00

Date(s) :
2026-05-03

La Fête des Plantes revient pour cette belle saison de Printemps, avec de quoi planter au jardin et remplir ses paniers de bons produits.
Côté végétaux venez retrouver
> les plantes méditerranéennes de la Pépinière Quissac
> les plants de fleurs, potagers et aromatiques de Christian Naulot, La Rizelière et Le Potager d’un curieux
> les graines de fleurs du Jardin des amoureux et potagères du Potager d’un curieux

Côté Marché de quoi remplir votre panier avec
> les légumes de La Rizelière
> les cierges, miel, légumes et aromatiques de Regains
> les jus de pomme, confitures, infusions de La forêt salée

– Pour prendre soin de nous, Lucie Les Fleurs de Basile sera là avec ses cosmétiques naturelles.

Côté artisanat venez découvrir
> les creations florales de la Floricultrice et végétale de Soriana Im
> la frippe version campagne de La Frippe c’est chic
> les pièces de seconde main en matière naturelle de Maison Earth
> la brocante de Sandrine pour dresser de belles tables

– Pour éveiller notre curiosité, La librairie Actes Sud présentera sa sélection spéciale Jardins.
– Pour le déjeuner, Justine de Bonaclubfood, accompagné de Zaven nous regaleront de pains cuits au barbecue accompagnés de légumes de printemps.
– Caro aura sélectionné ses meilleures bouteilles.
– La bière Baa sera rafraîchissante
– Café et douceurs seront servis par les incroyables bénévoles d’Amour comme toujours

– Fanny de Aata massage installera sa chaise de massage au jardin.

Côté Ateliers
14h30-16h30

> Cueillette et composition de bouquet, fleurs d’Arles
Adultes
40€ sur réservation

> Teinture végétale, empreinte sur textile, avec La Floricultrice
50€
Horaire à confirmer

> En parallèle Pour les enfants
Cueillette et tableaux végétaux avec Elsa
A partir de 5 ans

> Tissage végétal et Création de nid avec Soriana Im
A partir de 8 ans   .

Chez Fleurs d’Arles Au Pré 8257 route des marais Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur   fleursdarles@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Fête des Plantes is back for this beautiful Spring season, with plenty of planting and basket-loading opportunities.

L’événement Fête des Plantes Printemps 2026 Arles a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme d’Arles

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