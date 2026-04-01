Fête des plantes Médiathèque Saint-Hippolyte
Fête des plantes Médiathèque Saint-Hippolyte samedi 25 avril 2026.
Saint-Hippolyte
Fête des plantes
Médiathèque 1 rue Sainte Ursanne Saint-Hippolyte Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 14:00:00
fin : 2026-04-25 17:00:00
Date(s) :
2026-04-25
Espace de libre échange et de partage autour des graines, des plantes et des arbustes.
Des ateliers ludiques pour petits et grands: jouer avec la nature
Des balades découverte des plantes sauvages et comestibles
Une conférence Et si ton jardin devenait ta pharmacie
Et bien d’autres surprises !!!!!! .
Médiathèque 1 rue Sainte Ursanne Saint-Hippolyte 25190 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 9 70 24 89 22 mediatheque@25190.fr
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English : Fête des plantes
L’événement Fête des plantes Saint-Hippolyte a été mis à jour le 2026-04-09 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER
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