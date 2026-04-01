Fête des plantes Médiathèque Saint-Hippolyte

Saint-Hippolyte

Fête des plantes

Médiathèque 1 rue Sainte Ursanne Saint-Hippolyte Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 14:00:00

fin : 2026-04-25 17:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Espace de libre échange et de partage autour des graines, des plantes et des arbustes.

Des ateliers ludiques pour petits et grands: jouer avec la nature

Des balades découverte des plantes sauvages et comestibles

Une conférence Et si ton jardin devenait ta pharmacie

Et bien d’autres surprises !!!!!! .

Médiathèque 1 rue Sainte Ursanne Saint-Hippolyte 25190 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 9 70 24 89 22 mediatheque@25190.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête des plantes

L’événement Fête des plantes Saint-Hippolyte a été mis à jour le 2026-04-09 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER