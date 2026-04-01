Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Fête des plantes Médiathèque Saint-Hippolyte

Fête des plantes Médiathèque Saint-Hippolyte samedi 25 avril 2026.

Lieu : Médiathèque

Adresse : 1 rue Sainte Ursanne

Ville : 25190 Saint-Hippolyte

Département : Doubs

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit Gratuit

Saint-Hippolyte

Fête des plantes

Médiathèque 1 rue Sainte Ursanne Saint-Hippolyte Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 14:00:00
fin : 2026-04-25 17:00:00

Date(s) :
2026-04-25

Espace de libre échange et de partage autour des graines, des plantes et des arbustes.
Des ateliers ludiques pour petits et grands: jouer avec la nature
Des balades découverte des plantes sauvages et comestibles
Une conférence Et si ton jardin devenait ta pharmacie
Et bien d’autres surprises !!!!!!   .

Médiathèque 1 rue Sainte Ursanne Saint-Hippolyte 25190 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 9 70 24 89 22  mediatheque@25190.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête des plantes

L’événement Fête des plantes Saint-Hippolyte a été mis à jour le 2026-04-09 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER

À voir aussi à Saint-Hippolyte (Doubs)