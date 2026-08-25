Fête des possibles à la Pommeraye La Ferme du Petit Clos Mauges-sur-Loire

Informations pratiques

Mauges-sur-Loire

Fête des possibles à la Pommeraye

La Ferme du Petit Clos 53 bis Le Grand Bois Gas Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 10:00:00

fin : 2026-09-13 19:00:00

Date(s) :

2026-09-12 2026-09-13

Venez vivre un week-end festif, familial et engagé au cœur d’une ferme biologique pour découvrir les initiatives locales qui font vivre les transitions écologiques et sociales.

L’association Le Nid, le Théâtre de l’Èvre et la Ferme Le Petit Clos s’associent pour proposer la 7e édition de la Fête des Possibles. Pour ce rendez-vous inédit, le festival fusionne avec les portes ouvertes d’une exploitation en polyculture-élevage biologique, offrant l’occasion de rencontrer des agriculteurs et d’échanger autour d’initiatives locales respectueuses du vivant.

En continu tout au long du week-end, le site propose un marché d’artisans et d’associations, une restauration bio et locale, des jeux géants et des balades en calèche. Le samedi matin, un Repair Café est également présent sur place.

Au programme du samedi

– 10h00 11h30 & 14h00 17h00 Visites guidées de la ferme

– 11h00 Yoga dansé et atelier cuisine autour du chanvre

– 11h30 Causerie sur l’arbre dans les Mauges

– 14h30 Séance de Taï Chi

– 15h00 Atelier poterie pour enfants et échange sur la terre crue

– 16h30 Conte musical et cuisine des plantes sauvages

– 17h15 Balade contée

– 18h30 Chorale engagée Les Pattes de louves

– 20h00 Bal folk La bérouette déjantée

– 21h30 Bal hip-hopulaire avec Beat Bouet Trio

– 23h00 Mix DJ vinyles

Au programme du dimanche

– 10h30 Séance de Qi Gong

– 11h00 Atelier poterie et balade autour des plantes sauvages

– 11h30 Échange sur les mobilités douces et énergies renouvelables

– 14h00 Voyage sonore, atelier cuisine et initiation à l’espéranto

– 14h00 15h30 Visite guidée de la ferme

– 15h00 Spectacle de danse aérienne Confidences animales

– 16h00 Causerie sur l’agriculture paysanne

– 16h15 Balade contée

– 16h30 Balade autour des plantes sauvages

– 17h30 Spectacle-bal participatif Love Boat .

La Ferme du Petit Clos 53 bis Le Grand Bois Gas Mauges-sur-Loire 49620 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 53 20 20 21

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English :

Come enjoy a festive, family-friendly, and socially conscious weekend at an organic farm to discover the local initiatives driving ecological and social change.

L’événement Fête des possibles à la Pommeraye Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-08-22 par Pôle Tourisme ôsezMauges