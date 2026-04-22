Jeu de piste sur le castor organisé par la LPO Mauges-sur-Loire
Jeu de piste sur le castor organisé par la LPO Mauges-sur-Loire mardi 25 août 2026.
Mauges-sur-Loire
Jeu de piste sur le castor organisé par la LPO
Saint-Florent-le-Vieil Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 14:00:00
fin : 2026-08-25 16:30:00
Date(s) :
2026-08-25
Découvrez le Castor d’Eurasie à travers un jeu de piste organisé par la LPO d’Anjou !
Bois rongé, arbres écorcés ou abattus… ne passez plus à côté des traces du Castor d’Eurasie sans les reconnaître ! Ce jeu de piste en pleine nature vous permettra de découvrir son mode de vie et son installation en Maine-et-Loire.
Attention les places sont limitées à 30 personnes ! .
Saint-Florent-le-Vieil Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire val.mauges@orange.fr
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English :
Discover the Eurasian Beaver through a treasure hunt organized by the LPO d’Anjou!
L’événement Jeu de piste sur le castor organisé par la LPO Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-22 par Pôle Tourisme ôsezMauges
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