Mauges-sur-Loire

Jeu de piste sur le castor organisé par la LPO

Saint-Florent-le-Vieil Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-25 14:00:00

fin : 2026-08-25 16:30:00

Date(s) :

2026-08-25

Découvrez le Castor d’Eurasie à travers un jeu de piste organisé par la LPO d’Anjou !

Bois rongé, arbres écorcés ou abattus… ne passez plus à côté des traces du Castor d’Eurasie sans les reconnaître ! Ce jeu de piste en pleine nature vous permettra de découvrir son mode de vie et son installation en Maine-et-Loire.

Attention les places sont limitées à 30 personnes ! .

Saint-Florent-le-Vieil Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire val.mauges@orange.fr

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English :

Discover the Eurasian Beaver through a treasure hunt organized by the LPO d’Anjou!

L’événement Jeu de piste sur le castor organisé par la LPO Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-22 par Pôle Tourisme ôsezMauges