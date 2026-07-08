Journée créa’nature Centre Social Val’Mauges La Chapelle-Saint-Florent Mauges-sur-Loire

Informations pratiques

Mauges-sur-Loire

Journée créa’nature Centre Social Val’Mauges

La Chapelle-Saint-Florent Coulaines Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 10:00:00

fin : 2026-08-26 16:00:00

Date(s) :

2026-08-26

Venez partager une journée de création, de détente et de jeux en plein air avec vos enfants au cœur du jardin.

Le Centre Social Val’Mauges, situé à La Pommeraye, organise une journée d’animations en plein air ouverte à tous, dès le plus jeune âge. Cet événement invite les familles à se rassembler pour explorer leur créativité et s’amuser au cœur de la nature.

Le programme de la matinée propose de naviguer entre plusieurs ateliers créatifs, notamment du land art, de la musique verte ou encore de la peinture à l’argile. L’après-midi est quant à lui dédié à la détente et aux loisirs partagés, avec une sieste musicale et des espaces aménagés pour jouer ensemble.

Ces différentes animations restent en libre accès tout au long de la journée. L’accès à l’événement est entièrement libre et se fait sans inscription préalable. .

La Chapelle-Saint-Florent Coulaines Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 77 74 29 accueil@centresocial-valmauges.fr

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English :

Come spend a day of creativity, relaxation, and outdoor games with your children in the heart of the garden.

L’événement Journée créa’nature Centre Social Val’Mauges Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-02 par Pôle Tourisme ôsezMauges