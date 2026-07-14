Fête des Prémices du riz Arles

Informations pratiques

Arles

Fête des Prémices du riz

Vendredi 18 septembre 2026 à partir de 18h.

Arrivée de l’Ambassadrice du riz, Quai St Pierre de Trinquetaille, cortège et bénédiction de la gerbe de riz nouveau qu’elle apporte.

Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026 le samedi à partir de 21h. Le dimanche à partir de 10h.

Grand corso.

Dimanche 27 septembre 2026.

Au Sambuc. Dans le centre-ville Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 18:00:00

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18 2026-09-19 2026-09-27

La fête des prémices du riz se déroule en septembre pendant la moisson et souligne le travail des riziculteurs de Camargue.

Le riz n’est pas simplement une céréale, il a façonné le territoire de Camargue en rendant les terres fertiles. La culture du riz est nécessaire à la Camargue. L’apport d’eau douce par le Rhône contribue à maintenir les équilibres écologiques entre milieux saliniers et sols doux nécessaires à la diversité de la flore et de la faune.



L’ambassadrice est fille de riziculteurs. Nommée pour deux ans elle représente la riziculture camarguaise.



Les corsos

Tout au long de l’année, quartiers, villages, associations et familles s’activent et préparent avec enthousiasme leur char pour les corsos, défilés riche en couleurs, mais aussi fidèle aux traditions de ce pays d’Arles auquel tous sont fortement attachés.



Fêtez le riz à Arles !



Les fêtes commencent par l’arrivée de l’ambassadrice par le Rhône, à bord d’une barque à voile latine, sur le quai Saint-Pierre. Escortée par les gardians, elle se rend à cheval à l’église Saint-Pierre pour la bénédiction de la gerbe de riz nouveau qu’elle apporte.





Suivez le premier défilé nocturne des chars, en musique, depuis le quartier de Trinquetaille, jusqu’au boulevard Victor-Hugo en empruntant le boulevard des Lices.





Profitez d’un second passage à l’issue duquel est annoncé le char vainqueur.



Le samedi suivant, l’ambassadrice du riz prend la route de la Camargue. Retrouvez-la au Sambuc pour une journée de festivités. .

Dans le centre-ville Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 09 09 59 50 premicesduriz@cegetel.net

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English :

The festival of the first-fruits of rice takes place in September during the harvest and celebrates the work of Camargue rice growers.

L’événement Fête des Prémices du riz Arles a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme d’Arles