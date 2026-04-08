FETE DES SAPEURS-POMPIERS DE MAYENNE Rue du Terras Mayenne
FETE DES SAPEURS-POMPIERS DE MAYENNE Rue du Terras Mayenne samedi 4 juillet 2026.
Mayenne
FETE DES SAPEURS-POMPIERS DE MAYENNE
Rue du Terras Centre de secours de Mayenne Mayenne Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 10:30:00
fin : 2026-07-05 02:30:00
Date(s) :
2026-07-04
Fête des Sapeurs-Pompiers de Mayenne | Samedi 4 juillet de 10h30 à 02h30
Animation, concours et démonstration de notre activité de sapeur-pompier
Soirée musicale
– 18h30 Banda Moracha’Go
– 20h30 DJ Colemay / G’Spark
Restauration sur place
Sans réservation .
Rue du Terras Centre de secours de Mayenne Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire
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English :
Mayenne Firefighters’ Festival | Saturday, July 4, from 10:30 a.m. to 2:30 a.m.
L’événement FETE DES SAPEURS-POMPIERS DE MAYENNE Mayenne a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Mayenne Co
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