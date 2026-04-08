FETE DES SAPEURS-POMPIERS DE MAYENNE Rue du Terras Mayenne samedi 4 juillet 2026.

Mayenne

FETE DES SAPEURS-POMPIERS DE MAYENNE

Rue du Terras Centre de secours de Mayenne Mayenne Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 10:30:00

fin : 2026-07-05 02:30:00

Date(s) :

2026-07-04

Fête des Sapeurs-Pompiers de Mayenne | Samedi 4 juillet de 10h30 à 02h30

Animation, concours et démonstration de notre activité de sapeur-pompier

Soirée musicale

– 18h30 Banda Moracha’Go

– 20h30 DJ Colemay / G’Spark

Restauration sur place

Sans réservation .

Rue du Terras Centre de secours de Mayenne Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire

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English :

Mayenne Firefighters’ Festival | Saturday, July 4, from 10:30 a.m. to 2:30 a.m.

L’événement FETE DES SAPEURS-POMPIERS DE MAYENNE Mayenne a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Mayenne Co