Fête des sports d’eau 20 ans Gatinéo CENTRE AQUATIQUE GÂTINÉO Parthenay

Informations pratiques

Parthenay

Fête des sports d’eau 20 ans Gatinéo

CENTRE AQUATIQUE GÂTINÉO Boulevard Georges Clémenceau Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 09:30:00

fin : 2026-09-12 18:00:00

Date(s) :

2026-09-12

A l’occasion des 20 ans de GâtinéO, une journée d’anniversaire pleine de surprises vous attend à GâtinéO ! .

CENTRE AQUATIQUE GÂTINÉO Boulevard Georges Clémenceau Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 71 08 90 piscines@cc-parthenay-gatine.fr

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English : Fête des sports d’eau 20 ans Gatinéo

L’événement Fête des sports d’eau 20 ans Gatinéo Parthenay a été mis à jour le 2026-05-28 par CC Parthenay Gâtine