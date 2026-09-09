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Fête des sports d’eau 20 ans Gatinéo CENTRE AQUATIQUE GÂTINÉO Parthenay

samedi 12 septembre 2026 · CENTRE AQUATIQUE GÂTINÉO · Parthenay

Fête des sports d’eau 20 ans Gatinéo CENTRE AQUATIQUE GÂTINÉO Parthenay

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
09:30:00
Lieu
CENTRE AQUATIQUE GÂTINÉO
Adresse
Boulevard Georges Clémenceau
Ville
79200 Parthenay
Département
Deux-Sèvres
Tarif
Gratuit

Parthenay

Fête des sports d’eau 20 ans Gatinéo

CENTRE AQUATIQUE GÂTINÉO Boulevard Georges Clémenceau Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 09:30:00
fin : 2026-09-12 18:00:00

Date(s) :
2026-09-12

A l’occasion des 20 ans de GâtinéO, une journée d’anniversaire pleine de surprises vous attend à GâtinéO !   .

CENTRE AQUATIQUE GÂTINÉO Boulevard Georges Clémenceau Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 71 08 90  piscines@cc-parthenay-gatine.fr

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English : Fête des sports d’eau 20 ans Gatinéo

L’événement Fête des sports d’eau 20 ans Gatinéo Parthenay a été mis à jour le 2026-05-28 par CC Parthenay Gâtine

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