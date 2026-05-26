Fête Des Squares #6 Pelouse longchamps Rennes Vendredi 3 juillet, 16h00 Ille-et-Vilaine

entrée libre

Pas un, pas deux, mais six spectacles pour les petits et les grands ! L’après-midi s’annonce festif au Square Louis Boulanger avec des arts de rue, du cirque et des bulles géantes.

16h – 19h – La Grande Herbe vous accueille

De 17h à 19h, trois belles compagnies d’arts de rue investissent le square pour le plus grand plaisir de toute la famille :

Bulles géantes avec Zag Zag Zag

Cirque avec Du Bout des Balles

Spectacle avec Ricochet

Et de 16h à 19h, venez faire une halte à l’ombre dans le coin lecture spécialement aménagé par les bibliothécaires. Un atelier vous y attend également !

La soirée continue ! À 22h30, retrouvez le premier ciné plein-air de Cet été à Rennes avec « En fanfare ». Plaids, transats et grand écran sous les étoiles — c’est gratuit ! → [Plus d’infos sur la séance](https://ete.rennes.fr/agenda/event/cines-plein-air-en-fanfare/)

Entrée libre et gratuite, ouvert à toutes et tous.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-03T16:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-03T23:30:00.000+02:00

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Pelouse longchamps 66 Rue Doyen Albert Bouzat, 35700 Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35708 Ille-et-Vilaine



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