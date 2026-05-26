Fête Des Squares #6 Sq; louis boulanger Rennes Samedi 4 juillet, 18h00 Ille-et-Vilaine

entrée libre

Dernier soirée de la Fête des squares nous terminons à la ferme des Gallets avec deux groupes différent mais au combien dynamique 19h00 MARK KEYTON et à 21h00 SUPER GLITTER

19h00 : MARK KEYTON Folk anglais, américain

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Nous transporte dans les 70 avec desreprises des Beatles, Neil Young, Crosby Still and Nash….

Un délicieux momentavec beaucoup d’humour à l’anglaise.

### 21h00 SUPPER GLITTER Tribute ABBA

Pour tous les fans du groupe ABBA, venez chanter et redécouvrirle merveilleux répertoire d’un groupe intemporel l

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-04T18:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-04T22:30:00.000+02:00

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Sq; louis boulanger Square Louis Boulanger Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35708 Ille-et-Vilaine



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