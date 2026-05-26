Fête Des Squares #6 Square Colonel Rémy Rennes Dimanche 28 juin, 18h00 Ille-et-Vilaine

gratuit

Swing/ Jazz Mystery Swing Band En quintet, surtout instrumentale un jeu vocal. Le Mystery Swing Band explore le jazz de 1920 à 1950.

8h30 Mystery Swing Band

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En quintet, surtout instrumentale un jeu vocal.

Le Mystery Swing Band explore le jazz de 1920 à 1950.

Les mélodies aériennes et joyeuses entremêlées de Léa Grigné à la clarinette, de Mathilde Mouzon au trobonne et de jules Chollet à la trompette, accompagnées des groovesde loïc Hache à la guitare(et parfois au chant) et Céline « Lyn » Aubert à la contrebasse, créent ensemble une atmosphère qui ravit les oreilles et bouger les corps entre ciel et terre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-28T18:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-28T20:00:00.000+02:00

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Square Colonel Rémy 10 square Colonel Rémy Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35708 Ille-et-Vilaine



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