FÊTE DES VINS, Square Albert Angély, Saint-Sauveur

Informations pratiques

FÊTE DES VINS Samedi 12 septembre, 18h00 Square Albert Angély Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-12T18:00:00+02:00 – 2026-09-12T23:30:00+02:00

Fin : 2026-09-12T18:00:00+02:00 – 2026-09-12T23:30:00+02:00

Le Comité des Fêtes de Saint-Sauveur vous invite à une belle soirée conviviale pour célébrer le vin et le terroir local :

Producteurs de vins avec dégustation et vente sur place

️ Marché de créateurs

Restauration sur place

Soirée animée par le Duo Chic Acoustic

Feu d’artifice à 22h30

Initialement prévu à l’occasion de la fête locale, le traditionnel feu d’artifice aura lieu derrière la salle des associations.

Le Comité des Fêtes vous attend nombreux !

Square Albert Angély rue Cave 31790 saint-sauveur Saint-Sauveur 31790 Haute-Garonne Occitanie

Le Comité des Fêtes de Saint-Sauveur vous donne rendez-vous pour sa 1ère Fête des Vins !

Comité des Fêtes St-Sauveur