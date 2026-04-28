FÊTE DES VINS, Square Albert Angély, Saint-Sauveur
samedi 12 septembre 2026 · Square Albert Angély · Saint-Sauveur
Informations pratiques
FÊTE DES VINS Samedi 12 septembre, 18h00 Square Albert Angély Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-12T18:00:00+02:00 – 2026-09-12T23:30:00+02:00
Fin : 2026-09-12T18:00:00+02:00 – 2026-09-12T23:30:00+02:00
Le Comité des Fêtes de Saint-Sauveur vous invite à une belle soirée conviviale pour célébrer le vin et le terroir local :
Producteurs de vins avec dégustation et vente sur place
️ Marché de créateurs
Restauration sur place
Soirée animée par le Duo Chic Acoustic
Feu d’artifice à 22h30
Initialement prévu à l’occasion de la fête locale, le traditionnel feu d’artifice aura lieu derrière la salle des associations.
Le Comité des Fêtes vous attend nombreux !
Square Albert Angély rue Cave 31790 saint-sauveur Saint-Sauveur 31790 Haute-Garonne Occitanie
Le Comité des Fêtes de Saint-Sauveur vous donne rendez-vous pour sa 1ère Fête des Vins !
Comité des Fêtes St-Sauveur
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