Spectacle Au Fond des Bois Lieu-dit Norroy Maison de la forêt Saint-Sauveur

Informations pratiques

Saint-Sauveur

Spectacle Au Fond des Bois

Lieu-dit Norroy Maison de la forêt 201 Route de Machet Saint-Sauveur Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

3

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-12 10:00:00

fin : 2026-09-12 10:30:00

Date(s) :

2026-09-12

Un saut au dessus du ruisseau et voici l’entrée du bois. La tête dans les branches, regarde le vent souffler sur les petites graines pour les faire voltiger. En voilà une qui passe tout prêt d’un buisson, cachant un loup bien trop gourmand. De graines en graines, d’histoires en histoires, part à la rencontre d’une mouche curieuse, de M. Deleau sur son bateau, d’un oiseau chanteur. Petites histoires rythmées par le cri du crapaud qui fait son solo, tous les soirs au bord de la mare, sur son nénuphar …

De 6 mois à 6 ans. Tarif: 3€ par duo parent-enfant. Inscription obligatoire à maisondelaforet@ccvp.fr ou par téléphone au 03 83 71 23 25Enfants

3 .

Lieu-dit Norroy Maison de la forêt 201 Route de Machet Saint-Sauveur 54480 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 71 23 25 maisondelaforet@ccvp.fr

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English :

One leap over the stream, and there’s the entrance to the woods. With your head buried in the branches, watch the wind blow the little seeds, making them flutter. Here’s one passing right by a bush, hiding a wolf who’s far too greedy. From seed to seed, from story to story, off goes the journey to meet a curious fly, Mr. Deleau on his boat, and a songbird. Short stories punctuated by the croak of the toad performing its solo every evening at the edge of the pond, on its water lily…

Ages 6 months to 6 years. Price: 3? per parent-child pair. Registration required at maisondelaforet@ccvp.fr or by phone at 03 83 71 23 25

L’événement Spectacle Au Fond des Bois Saint-Sauveur a été mis à jour le 2026-08-14 par MAISON DU TOURISME DU PAYS DU LUNEVILLOIS