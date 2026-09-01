Spectacle Le Bois Perdu Lieu-dit Norroy Maison de la forêt Saint-Sauveur

Informations pratiques

Saint-Sauveur

Spectacle Le Bois Perdu

Lieu-dit Norroy Maison de la forêt 201 Route de Machet Saint-Sauveur Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

3

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-12 15:00:00

fin : 2026-09-12 16:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Il y a de cela bien longtemps, les hommes n’entraient pas dans le bois. C’était un temps où l’on craignait la forêt. C’est en ses racines, en ses ramures que vivaient Pan, dryades et autres créatures sylvestres. Et gare à l’homme égaré qui osait écraser racines et ronces sous ses pieds Dans ces forêts sauvages, l’intrépide qui y entrait ne ressortait jamais. Mais parfois, il arrivait qu’un rêveur pénètre le cœur du bois. A celui là était révélé de grands secrets, mais si celui là revenait, il n’était plus jamais le même. Ce rêveur gardait en lui l’appel de la forêt. A votre tour, laissez vous entrainer au cœur du bois perdu.

Recommandé à partir de 10 ans. Tarif: 3€ par personne. Sur inscription à maisondelaforet@ccvp.fr ou par téléphone au 03 83 71 23 25Tout public

3 .

Lieu-dit Norroy Maison de la forêt 201 Route de Machet Saint-Sauveur 54480 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 71 23 25 maisondelaforet@ccvp.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Long ago, men did not venture into the woods. It was a time when people feared the forest. It was among its roots and branches that Pan, dryads, and other woodland creatures lived. And woe to the wayward man who dared to trample roots and brambles underfoot: in these wild forests, the intrepid soul who ventured in never emerged again. But sometimes, a dreamer would venture into the heart of the woods. To that one, great secrets were revealed, but if he returned, he was never the same again. That dreamer carried within him the call of the forest. Now it’s your turn—let yourself be drawn into the heart of the lost forest.

Recommended for ages 10 and up. Price: 3? per person. Register at maisondelaforet@ccvp.fr or by phone at 03 83 71 23 25

L’événement Spectacle Le Bois Perdu Saint-Sauveur a été mis à jour le 2026-08-14 par MAISON DU TOURISME DU PAYS DU LUNEVILLOIS