Marché d’Automne Lieu-dit Norroy Maison de la Forêt Saint-Sauveur
dimanche 27 septembre 2026 · Lieu-dit Norroy Maison de la Forêt · Saint-Sauveur
Informations pratiques
Saint-Sauveur
Marché d’Automne
Lieu-dit Norroy Maison de la Forêt 201 Route de Machet Saint-Sauveur Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-09-27 10:00:00
fin : 2026-09-27 17:00:00
Date(s) :
2026-09-27
Célébrons le local le temps d’une journée au grand air. Producteurs et artisans passionnés se réunissent pour mettre en lumière les richesses du territoire: saveurs authentiques, produits de saison et pièces uniques. Profitez également d’un espace buvette, d’une restauration traiteur, de musique et d’animations en pleine nature. Tout public, gratuit.
Renseignement à maisondelaforet@ccvp.fr ou par téléphone au 03 83 71 23 25.Tout public
0 .
Lieu-dit Norroy Maison de la Forêt 201 Route de Machet Saint-Sauveur 54480 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 71 23 25 maisondelaforet@ccvp.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Let’s celebrate local products for a day in the great outdoors. Passionate producers and artisans come together to highlight the region’s treasures: authentic flavors, seasonal products, and one-of-a-kind items. You can also enjoy a refreshment stand, catered food, music, and entertainment surrounded by nature. Open to all, free admission.
For more information, visit maisondelaforet@ccvp.fr or call 03 83 71 23 25.
L’événement Marché d’Automne Saint-Sauveur a été mis à jour le 2026-08-14 par MAISON DU TOURISME DU PAYS DU LUNEVILLOIS
À voir aussi à Saint-Sauveur (Meurthe-et-Moselle)
- Spectacle Au Fond des Bois Lieu-dit Norroy Maison de la forêt Saint-Sauveur 12 septembre 2026
- Spectacle Le Bois Perdu Lieu-dit Norroy Maison de la forêt Saint-Sauveur 12 septembre 2026
- FÊTE DES VINS, Square Albert Angély, Saint-Sauveur 12 septembre 2026
- Balade Géocaching Lieu-dit Norroy Maison de la forêt Saint-Sauveur 13 septembre 2026
- Visite de l’Espace muséal, Espace muséal – Base aérienne 116, Saint-Sauveur 19 septembre 2026