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AGENDA · Saint-Sauveur

Marché d’Automne Lieu-dit Norroy Maison de la Forêt Saint-Sauveur

dimanche 27 septembre 2026 · Lieu-dit Norroy Maison de la Forêt · Saint-Sauveur

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Lieu-dit Norroy Maison de la Forêt
Adresse
201 Route de Machet
Ville
54480 Saint-Sauveur
Département
Meurthe-et-Moselle
Tarif
0 Gratuit

Saint-Sauveur

Marché d’Automne

Lieu-dit Norroy Maison de la Forêt 201 Route de Machet Saint-Sauveur Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-09-27 10:00:00
fin : 2026-09-27 17:00:00

Date(s) :
2026-09-27

Célébrons le local le temps d’une journée au grand air. Producteurs et artisans passionnés se réunissent pour mettre en lumière les richesses du territoire: saveurs authentiques, produits de saison et pièces uniques. Profitez également d’un espace buvette, d’une restauration traiteur, de musique et d’animations en pleine nature. Tout public, gratuit.
Renseignement à maisondelaforet@ccvp.fr ou par téléphone au 03 83 71 23 25.Tout public
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Lieu-dit Norroy Maison de la Forêt 201 Route de Machet Saint-Sauveur 54480 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 71 23 25  maisondelaforet@ccvp.fr

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English :

Let’s celebrate local products for a day in the great outdoors. Passionate producers and artisans come together to highlight the region’s treasures: authentic flavors, seasonal products, and one-of-a-kind items. You can also enjoy a refreshment stand, catered food, music, and entertainment surrounded by nature. Open to all, free admission.
For more information, visit maisondelaforet@ccvp.fr or call 03 83 71 23 25.

L’événement Marché d’Automne Saint-Sauveur a été mis à jour le 2026-08-14 par MAISON DU TOURISME DU PAYS DU LUNEVILLOIS

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