Informations pratiques

Royan

Fête des voutes du Port

Quai Amiral Meyer Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-12

Deux jours de fête au cœur du Port de Royan ! Animations nautiques • Braderie des commerçants du port • Concert • Croisière • Restaurants • Avec la participation des Régates de Royan, la SNSM et l’APR

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Quai Amiral Meyer Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 98 86 40 contact@royan-shopping.fr

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English :

Two days of festivities in the heart of the Port of Royan! Water activities? A flea market featuring local port merchants? A concert? A boat cruise? Restaurants? With the participation of the Royan Regattas, the SNSM, and the APR

L’événement Fête des voutes du Port Royan a été mis à jour le 2026-09-02 par Mairie de Royan