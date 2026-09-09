Fête des voutes du Port Royan
samedi 12 septembre 2026 · Royan
Informations pratiques
Royan
Fête des voutes du Port
Quai Amiral Meyer Royan Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-12
Deux jours de fête au cœur du Port de Royan ! Animations nautiques • Braderie des commerçants du port • Concert • Croisière • Restaurants • Avec la participation des Régates de Royan, la SNSM et l’APR
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Quai Amiral Meyer Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 98 86 40 contact@royan-shopping.fr
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English :
Two days of festivities in the heart of the Port of Royan! Water activities? A flea market featuring local port merchants? A concert? A boat cruise? Restaurants? With the participation of the Royan Regattas, the SNSM, and the APR
L’événement Fête des voutes du Port Royan a été mis à jour le 2026-09-02 par Mairie de Royan
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