Fête d’Halloween au château hanté & marché d’automne Château de Jaulny Jaulny

Informations pratiques

Jaulny

Fête d’Halloween au château hanté & marché d’automne

Château de Jaulny 22 bis Grande Rue Jaulny Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-10-31 14:00:00

fin : 2026-10-31 22:00:00

Date(s) :

2026-10-31

Venez déguisés et vivez une expérience inédite en famille ou entre amis Halloween au Château Hanté de Jaulny !

Venez trembler devant une mise en scène du Château avec automates terrifiants, lumières de circonstances et déambulation de personnages angoissants. Animations concerts, jeu de piste dans le parc en autonomie pour les familles avec récompense à venir récupérer à la Taverne.

Marché d’artisans et de producteurs locaux de 13h à 22h entrée libre. Nos exposants vous feront découvrir ou ré-découvrir les saveurs et savoir-faire de notre région.

Venez aussi frissonner avec nous au Donjon hanté ! Animations continues pour petits & grands

– Conteurs d’Halloween en continu

– Grand jeux en bois

– Automates inquiétants

– Magiciens malicieux

– Visite de la cave horrifique sur 2 niveaux avec spectacle de théâtre, avec horror room avec acteurs

(Entrée payante au donjon)

Restauration devant la Taverne des Armoises quiches lorraines et veggie, soupe d’automne, crêpes & boissons d’HalloweenTout public

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Château de Jaulny 22 bis Grande Rue Jaulny 54470 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 08 98 34 02 chateaudejaulny@gmail.com

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English :

Come in costume and enjoy a one-of-a-kind experience with family or friends: Halloween at the Haunted Castle of Jaulny!

Come and shiver as you explore the castle’s spooky displays, featuring terrifying automatons, eerie lighting, and creepy characters roaming the grounds. Enjoy live music and a self-guided treasure hunt in the park for families, with a prize to be claimed at the Tavern.

Market featuring local artisans and producers from 1:00 PM to 10:00 PM: Free admission. Our exhibitors will help you discover—or rediscover—the flavors and craftsmanship of our region.

Come and get a thrill with us at the Haunted Keep! Nonstop entertainment for all ages:

– Nonstop Halloween storytelling

– Large wooden games

– Spooky automatons

– Mischievous magicians

– Tour of the two-story horror cellar featuring a theatrical performance, including a horror room with actors

(Admission fee applies for the dungeon)

Food available in front of the Taverne des Armoises: Quiche Lorraine and vegetarian quiche, fall soup, crêpes, and Halloween drinks

L’événement Fête d’Halloween au château hanté & marché d’automne Jaulny a été mis à jour le 2026-08-13 par OFFICE DE TOURISME DU BASSIN DE PONT A MOUSSON