Fête d’inauguration de la médiathèque Argentine, Médiathèque Argentine, Beauvais

Informations pratiques

Fête d’inauguration de la médiathèque Argentine Vendredi 2 octobre, 16h00 Médiathèque Argentine Oise

500

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T16:00:00+02:00 – 2026-10-02T20:00:00+02:00

Fin : 2026-10-02T16:00:00+02:00 – 2026-10-02T20:00:00+02:00

Retrouvons-nous pour fêter ensemble l’ouverture de ce nouveau lieu de culture et de partage !

Au programme, des visites théâtralisées dans la médiathèque, et sur le parvis, on célèbre l’ouverture, on construit des imaginaires communs et on danse tous ensemble jusqu’à la tombée de la nuit…

Médiathèque Argentine 8 avenue de Bourgogne 60000 Beauvais Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France +33 (0)3 44 15 67 30 https://mediatheques.beauvaisis.fr/ https://www.facebook.com/reseaudesmediathequesdubeauvaisis/;https://www.instagram.com/reseau.mediatheques.beauvaisis?utm_source=qr&igsh=eHk2ODIweTZ4MWZn Après deux années et demi de fermeture, la médiathèque rouvre ses portes aux public en septembre dans un nouvel espace pensée et adapté aux habitants. Bus C1, 4 et 7 : arrêt ASCA

Biblis en folie 2026

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