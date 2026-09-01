NRJ music tour beauvais Beauvais

Informations pratiques

Beauvais

NRJ music tour beauvais

Place Jeanne Hachette Beauvais Oise

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 20:30:00

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

‘ ̂ ̀ !

Le 18 septembre, la place Jeanne-Hachette va exploser ! On vous avait promis du lourd, voici l’affiche de folie pour ce concert 100% GRATUIT.

Sur scène

• Soprano Le boss pour retourner la foule !

• Eva & Lénie Le feu garanti !

• Joé Dwèt Filé & Lucenzo Ambiance afro, kompa et reggaeton pour faire danser toute la place.

• Mauvais Djo, Julien Lieb, Vincè & Tibz !

⚡ En bref

Place Jeanne-Hachette, Beauvais

️ Vendredi 18 septembre Dès 20h30

️ Entrée libre et gratuite !

Jauge limitée à 15 000 personnes

Et toi, quel artiste tu as le plus hâte de voir sur scène ? Dis-le-nous en commentaire !

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Le 18 septembre, la place Jeanne-Hachette va exploser ! On vous avait promis du lourd, voici l’affiche de folie pour ce concert 100% GRATUIT.

Sur scène

• Soprano Le boss pour retourner la foule !

• Eva & Lénie Le feu garanti !

• Joé Dwèt Filé & Lucenzo Ambiance afro, kompa et reggaeton pour faire danser toute la place.

• Mauvais Djo, Julien Lieb, Vincè & Tibz !

⚡ En bref

Place Jeanne-Hachette, Beauvais

️ Vendredi 18 septembre Dès 20h30

️ Entrée libre et gratuite !

Jauge limitée à 15 000 personnes

Et toi, quel artiste tu as le plus hâte de voir sur scène ? Dis-le-nous en commentaire ! .

Place Jeanne Hachette Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France

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English :

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On September 18, Place Jeanne-Hachette is going to go wild! We promised you something huge—here’s the incredible lineup for this 100% FREE concert.

? On stage:

? Soprano—The boss who’ll get the crowd going!

? Eva & Lénie—Guaranteed to set the place on fire!

? Jö Dwét Filé & Lucenzo—Afro, kompa, and reggaeton vibes to get the whole square dancing.

? Mauvais Djo, Julien Lieb, Vinc%E8 & Tibz!

? At a glance:

? Place Jeanne-Hachette, Beauvais

?? Friday, September 18—Starting at 8:30 p.m.

?? Free admission!

Capacity limited to 15,000 people

And you, which artist are you most excited to see on stage? Let us know in the comments!?

L’événement NRJ music tour beauvais Beauvais a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis