Beauvais

Randonnée

Rue de Paris Beauvais Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-07 13:50:00

fin : 2026-09-07 17:30:00

Date(s) :

2026-09-07

Dans le cadre de la semaine de la randonnée organisée par la FFRandonnée, Les Randonneurs Beauvaisiens organisent une randonnée de 12,5 km, ouverte à tous, au départ de la Maladrerie Saint Lazare.

Dans le cadre de la semaine de la randonnée organisée par la FFRandonnée, Les Randonneurs Beauvaisiens organisent une randonnée de 12,5 km, ouverte à tous, au départ de la Maladrerie Saint Lazare. .

Rue de Paris Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France +33 6 95 87 00 29 lrb60000@gmail.com

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English :

As part of the FFRandonnée hiking week, Les Randonneurs Beauvaisiens are organizing a 12.5 km hike, open to all, starting from the Maladrerie Saint Lazare.

L’événement Randonnée Beauvais a été mis à jour le 2026-05-27 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis