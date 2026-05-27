Randonnée Beauvais
Randonnée Beauvais lundi 7 septembre 2026.
Beauvais
Randonnée
Rue de Paris Beauvais Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-07 13:50:00
fin : 2026-09-07 17:30:00
Date(s) :
2026-09-07
Dans le cadre de la semaine de la randonnée organisée par la FFRandonnée, Les Randonneurs Beauvaisiens organisent une randonnée de 12,5 km, ouverte à tous, au départ de la Maladrerie Saint Lazare.
Dans le cadre de la semaine de la randonnée organisée par la FFRandonnée, Les Randonneurs Beauvaisiens organisent une randonnée de 12,5 km, ouverte à tous, au départ de la Maladrerie Saint Lazare. .
Rue de Paris Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France +33 6 95 87 00 29 lrb60000@gmail.com
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English :
As part of the FFRandonnée hiking week, Les Randonneurs Beauvaisiens are organizing a 12.5 km hike, open to all, starting from the Maladrerie Saint Lazare.
L’événement Randonnée Beauvais a été mis à jour le 2026-05-27 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis
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