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L’Envol de l’Oiseau – Impromptu, Médiathèque Saint-Jean, Beauvais

mercredi 26 août 2026 · Médiathèque Saint-Jean · Beauvais

L’Envol de l’Oiseau – Impromptu, Médiathèque Saint-Jean, Beauvais

Informations pratiques

Début
mercredi 26 août 2026
Fin
mercredi 26 août 2026
Lieu
Médiathèque Saint-Jean
Adresse
50 Rue des Métiers, 60000 Beauvais
Ville
60000 Beauvais
Département
Oise
Tarif
Compagnie de l'Oriel

L’Envol de l’Oiseau – Impromptu Mercredi 26 août, 11h00 Médiathèque Saint-Jean Oise

Compagnie de l’Oriel

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-26T11:00:00+02:00 – 2026-08-26T11:45:00+02:00
Fin : 2026-08-26T11:00:00+02:00 – 2026-08-26T11:45:00+02:00

L’Envol de l’Oiseau plonge les spectateurs dans la cabine d’un avion bloqué au sol. Les comédien·nes viennent à la rencontre du public comme témoins d’un événement singulier : un vol qui n’a jamais décollé.
Le spectacle en son format Impromptu prend la forme d’un récit à plusieurs voix où les interprètes rejouent, commentent et partagent des scènes marquantes de ce vol “pas comme les autres”.
On nous parle de Victor, historien de l’environnement, et de sa conférence inattendue sur les liens entre dérèglement climatique et chute de l’Empire Romain. Mais aussi de Luna, cheffe de cabine, qui propose une lecture plus concrète des enjeux du transport aérien, entre contraintes techniques et limites environnementales.
Les voyageurs-spectateurs sont invités à réfléchir et, finalement, à décider : seraient-ils restés dans l’avion ?

Tout public à partir de 7 ans.

Médiathèque Saint-Jean 50 Rue des Métiers, 60000 Beauvais Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 44 15 67 32 »}]
Théâtre immersif et participatif

Aurélien FREROT

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