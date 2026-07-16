L’Animal en Ville Beauvais

Informations pratiques

Beauvais

L’Animal en Ville

Place Jeanne Hachette Beauvais Oise

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 10:00:00

fin : 2026-08-29 18:30:00

Date(s) :

2026-08-29

Le samedi 29 août 2026, la Ville de Beauvais vous invite à participer à la 4ème édition de L’Animal en Ville . Que vous partagiez déjà votre quotidien avec un animal de compagnie ou que vous soyez simplement curieux et amoureux de la nature, cet événement est pensé pour vous. Rendez-vous sur la Place Jeanne Hachette de 10h à 18h30 pour une journée entièrement gratuite, placée sous le signe du partage, de l’apprentissage et de la convivialité.

Conçu comme un moment d’échange à la fois ludique et pédagogique, cet événement propose de nombreuses activités adaptées aux petits comme aux grands

-Des animations et démonstrations captivantes Tout au long de la journée, assistez à des présentations thématiques pour mieux comprendre le comportement de nos animaux et découvrir leurs incroyables capacités.

-La rencontre avec des experts Des professionnels et prestataires du monde animalier seront présents pour répondre à toutes vos questions (éducation, bien-être, santé, alimentation, adoption responsable).

-Un espace dédié aux enfants Les plus jeunes pourront s’amuser grâce à des ateliers ludiques spécialement conçus pour eux et profiter d’un stand de maquillage gratuit pour se transformer en leur animal préféré.

Le samedi 29 août 2026, la Ville de Beauvais vous invite à participer à la 4ème édition de L’Animal en Ville . Que vous partagiez déjà votre quotidien avec un animal de compagnie ou que vous soyez simplement curieux et amoureux de la nature, cet événement est pensé pour vous. Rendez-vous sur la Place Jeanne Hachette de 10h à 18h30 pour une journée entièrement gratuite, placée sous le signe du partage, de l’apprentissage et de la convivialité.

Conçu comme un moment d’échange à la fois ludique et pédagogique, cet événement propose de nombreuses activités adaptées aux petits comme aux grands

-Des animations et démonstrations captivantes Tout au long de la journée, assistez à des présentations thématiques pour mieux comprendre le comportement de nos animaux et découvrir leurs incroyables capacités.

-La rencontre avec des experts Des professionnels et prestataires du monde animalier seront présents pour répondre à toutes vos questions (éducation, bien-être, santé, alimentation, adoption responsable).

-Un espace dédié aux enfants Les plus jeunes pourront s’amuser grâce à des ateliers ludiques spécialement conçus pour eux et profiter d’un stand de maquillage gratuit pour se transformer en leur animal préféré. .

Place Jeanne Hachette Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France

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English :

On Saturday, August 29, 2026, the City of Beauvais invites you to participate in the 4th edition of “L’Animal en Ville.” Whether you already share your daily life with a pet or are simply curious and a nature lover, this event is designed for you. Join us at Place Jeanne Hachette from 10:00 a.m. to 6:30 p.m. for a completely free day dedicated to sharing, learning, and camaraderie.

Designed as a fun and educational opportunity for interaction, this event offers numerous activities suitable for all ages:

– Captivating activities and demonstrations: Throughout the day, attend themed presentations to better understand our animals’ behavior and discover their incredible abilities.

-Meet the experts: Professionals and service providers from the animal world will be on hand to answer all your questions (training, welfare, health, nutrition, responsible adoption).

-A space dedicated to children: The youngest visitors can have fun with interactive workshops designed especially for them and enjoy a free face-painting booth to transform themselves into their favorite animal.

L’événement L’Animal en Ville Beauvais a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis