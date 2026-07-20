AGENDA · Beauvais
Canada Sound DJ Set Beauvais
samedi 8 août 2026 · Beauvais
Informations pratiques
Beauvais
Canada Sound DJ Set
147 Rue de la Mie au Roy Beauvais Oise
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 17:00:00
fin : 2026-08-08 20:00:00
Date(s) :
2026-08-08
17h-20h DJ Set Chill Summer Waves
17h-20h DJ Set Chill Summer Waves .
147 Rue de la Mie au Roy Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France
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English :
5:00 p.m.–8:00 p.m. Chill Summer Waves DJ Set
L’événement Canada Sound DJ Set Beauvais a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis
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