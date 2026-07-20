UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Beauvais

Canada Sound DJ Set Beauvais

samedi 8 août 2026 · Beauvais

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
17:00:00
Adresse
147 Rue de la Mie au Roy
Ville
60000 Beauvais
Département
Oise
Tarif
0 0 0 Gratuit

Beauvais

Canada Sound DJ Set

147 Rue de la Mie au Roy Beauvais Oise

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 17:00:00
fin : 2026-08-08 20:00:00

Date(s) :
2026-08-08

17h-20h DJ Set Chill Summer Waves
17h-20h DJ Set Chill Summer Waves   .

147 Rue de la Mie au Roy Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

5:00 p.m.–8:00 p.m. Chill Summer Waves DJ Set

L’événement Canada Sound DJ Set Beauvais a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis

À voir aussi à Beauvais (Oise)