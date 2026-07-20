UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Beauvais

Canada Sound Karaoké Beauvais

samedi 1 août 2026 · Beauvais

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
147 Rue de la Mie au Roy
Ville
60000 Beauvais
Département
Oise
Tarif
0 0 0 Gratuit

Beauvais

Canada Sound Karaoké

147 Rue de la Mie au Roy Beauvais Oise

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 14:00:00
fin : 2026-08-01 20:00:00

Date(s) :
2026-08-01

14h-17h Percussions afro brésiliennes
17h-20h Karaoké Révélez la star qui est en vous et brillez sur scène !
14h-17h Percussions afro brésiliennes
17h-20h Karaoké Révélez la star qui est en vous et brillez sur scène !   .

147 Rue de la Mie au Roy Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France  

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English :

2:00 p.m.–5:00 p.m. Afro-Brazilian percussion
5:00 p.m.–8:00 p.m. Karaoke: Unleash your inner star and shine on stage!

L’événement Canada Sound Karaoké Beauvais a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis

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