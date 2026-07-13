Concert d’été à la Cathédrale Stroud Choral Society Beauvais

Informations pratiques

Beauvais

Concert d’été à la Cathédrale Stroud Choral Society

85 Rue Saint-Pierre Beauvais Oise

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 19:30:00

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

La cathédrale Saint-Pierre accueillera un concert d’été exceptionnel le dimanche 9 août à 19h30, avec la participation de la Stroud Choral Society, l’une des plus anciennes chorales amateurs du Royaume-Uni.

Composée de 40 à 50 choristes, adultes et jeunes, cette formation britannique de renom proposera au public un programme classique riche et varié, mettant à l’honneur de grands compositeurs tels que Harwood, Monteverdi, Fauré, Howells, Wesley, Lewis ou encore Handel.

Dans le cadre majestueux de la cathédrale, les spectateurs pourront découvrir un répertoire mêlant œuvres sacrées et pièces chorales emblématiques, interprétées avec passion et exigence artistique.

Une belle occasion de partager un moment musical de qualité et de profiter d’une soirée estivale placée sous le signe de la convivialité et de l’émotion.

La cathédrale Saint-Pierre accueillera un concert d’été exceptionnel le dimanche 9 août à 19h30, avec la participation de la Stroud Choral Society, l’une des plus anciennes chorales amateurs du Royaume-Uni.

Composée de 40 à 50 choristes, adultes et jeunes, cette formation britannique de renom proposera au public un programme classique riche et varié, mettant à l’honneur de grands compositeurs tels que Harwood, Monteverdi, Fauré, Howells, Wesley, Lewis ou encore Handel.

Dans le cadre majestueux de la cathédrale, les spectateurs pourront découvrir un répertoire mêlant œuvres sacrées et pièces chorales emblématiques, interprétées avec passion et exigence artistique.

Une belle occasion de partager un moment musical de qualité et de profiter d’une soirée estivale placée sous le signe de la convivialité et de l’émotion. .

85 Rue Saint-Pierre Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France

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English :

Saint-Pierre Cathedral will host an exceptional summer concert on Sunday, August 9, at 7:30 p.m., featuring the Stroud Choral Society, one of the oldest amateur choirs in the United Kingdom.

Composed of 40 to 50 singers, both adults and young people, this renowned British ensemble will present a rich and varied classical program, showcasing the works of great composers such as Harwood, Monteverdi, Fauré, Howells, Wesley, Lewis, and Handel.

In the majestic setting of the cathedral, the audience will discover a repertoire blending sacred works and iconic choral pieces, performed with passion and artistic excellence.

This is a wonderful opportunity to share a high-quality musical experience and enjoy a summer evening filled with camaraderie and emotion.

L’événement Concert d’été à la Cathédrale Stroud Choral Society Beauvais a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis