Informations pratiques

Beauvais

Canada Sound scène ouverte

147 Rue de la Mie au Roy Beauvais Oise

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 15:00:00

fin : 2026-08-15 20:30:00

Date(s) :

2026-08-15

Scènes ouvertes venez découvrir de jeunes talents prometteurs sur scène !

De 15h à 20h30

Scènes ouvertes venez découvrir de jeunes talents prometteurs sur scène !

De 15h à 20h30 .

147 Rue de la Mie au Roy Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France

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English :

Open Stages: Come discover promising young talent on stage!

From 3:00 p.m. to 8:30 p.m.

L’événement Canada Sound scène ouverte Beauvais a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis