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AGENDA · Beauvais

Canada Sound scène ouverte Beauvais

samedi 15 août 2026 · Beauvais

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
147 Rue de la Mie au Roy
Ville
60000 Beauvais
Département
Oise
Tarif
0 0 0 Gratuit

Beauvais

Canada Sound scène ouverte

147 Rue de la Mie au Roy Beauvais Oise

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 15:00:00
fin : 2026-08-15 20:30:00

Date(s) :
2026-08-15

Scènes ouvertes venez découvrir de jeunes talents prometteurs sur scène !
De 15h à 20h30
Scènes ouvertes venez découvrir de jeunes talents prometteurs sur scène !
De 15h à 20h30   .

147 Rue de la Mie au Roy Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France  

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English :

Open Stages: Come discover promising young talent on stage!
From 3:00 p.m. to 8:30 p.m.

L’événement Canada Sound scène ouverte Beauvais a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis

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