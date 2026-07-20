Canada Sound Concert années 80 Beauvais
samedi 22 août 2026 · Beauvais
Informations pratiques
Beauvais
Canada Sound Concert années 80
147 Rue de la Mie au Roy Beauvais Oise
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 18:00:00
fin : 2026-08-22 20:00:00
Date(s) :
2026-08-22
Venez découvrir l’univers de la variété française, esprit guinguette et tubes des années 80 lors du concert de Lil’Bellules !
Venez découvrir l’univers de la variété française, esprit guinguette et tubes des années 80 lors du concert de Lil’Bellules ! .
147 Rue de la Mie au Roy Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France
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English :
Come discover the world of French variety shows, the guinguette spirit, and hits from the ’80s at Lil’Bellules’ concert!
L’événement Canada Sound Concert années 80 Beauvais a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis
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