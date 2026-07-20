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AGENDA · Beauvais

Canada Sound Concert années 80 Beauvais

samedi 22 août 2026 · Beauvais

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
147 Rue de la Mie au Roy
Ville
60000 Beauvais
Département
Oise
Tarif
0 0 0 Gratuit

Beauvais

Canada Sound Concert années 80

147 Rue de la Mie au Roy Beauvais Oise

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 18:00:00
fin : 2026-08-22 20:00:00

Date(s) :
2026-08-22

Venez découvrir l’univers de la variété française, esprit guinguette et tubes des années 80 lors du concert de Lil’Bellules !
Venez découvrir l’univers de la variété française, esprit guinguette et tubes des années 80 lors du concert de Lil’Bellules !   .

147 Rue de la Mie au Roy Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France  

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English :

Come discover the world of French variety shows, the guinguette spirit, and hits from the ’80s at Lil’Bellules’ concert!

L’événement Canada Sound Concert années 80 Beauvais a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis

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