Informations pratiques

Beauvais

Les Nuits Champêtres

Route de Crèvecoeur Beauvais Oise

Tarif : 69 – 69 – 69 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 18:00:00

fin : 2026-09-05 02:00:00

Date(s) :

2026-09-05

L’événement signature Maison Champêtre est là !

Le 5 septembre 2026, Les Nuits Champêtres ouvrent leurs portes aux Granges du Bois, à Beauvais.

Grand banquet brasero BABO!, DUST en concert, Bar Ô Vinyles et DJ set David Carter.

Une grande tablée, de la musique, des rencontres et une ambiance imaginée pour vivre pleinement l’instant.

Les places sont limitées et une première édition ne se vit qu’une fois !

L’événement signature Maison Champêtre est là !

Le 5 septembre 2026, Les Nuits Champêtres ouvrent leurs portes aux Granges du Bois, à Beauvais.

Grand banquet brasero BABO!, DUST en concert, Bar Ô Vinyles et DJ set David Carter.

Une grande tablée, de la musique, des rencontres et une ambiance imaginée pour vivre pleinement l’instant.

Les places sont limitées et une première édition ne se vit qu’une fois ! .

Route de Crèvecoeur Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France +33 6 32 12 19 60 contact@agence-maisonchampetre.fr

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English :

The Maison Champ%EAtre signature event is here!

On September 5, 2026, Les Nuits Champêtres opens its doors at Les Granges du Bois in Beauvais.

A grand BABO! bonfire banquet, a concert by DUST, the %D4 Vinyles Bar, and a DJ set by David Carter.

A large table, music, new connections, and an atmosphere designed to help you fully enjoy the moment.

Spaces are limited, and you only get to experience the first edition once!

L’événement Les Nuits Champêtres Beauvais a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis