Informations pratiques

Beauvais

Canada Sound Concert pop-latino

147 Rue de la Mie au Roy Beauvais Oise

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 18:00:00

fin : 2026-08-29 20:00:00

Date(s) :

2026-08-29

Plongez dans l’univers latino pop lors du concert rythmé et ensoleillé de Melissa Otero !

Plongez dans l’univers latino pop lors du concert rythmé et ensoleillé de Melissa Otero ! .

147 Rue de la Mie au Roy Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France

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English :

Immerse yourself in the world of Latin pop at Melissa Otero’s lively and sunny concert!

L’événement Canada Sound Concert pop-latino Beauvais a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis