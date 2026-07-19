Nature et Bien-être en Fête Beauvais
dimanche 6 septembre 2026 · Beauvais
Informations pratiques
Beauvais
Nature et Bien-être en Fête
136 Rue de la Mie au Roy Beauvais Oise
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 10:00:00
fin : 2026-09-06 18:00:00
Date(s) :
2026-09-06
La Ville de Beauvais et la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis vous invitent à célébrer la nature, la biodiversité et la transition écologique le dimanche 6 septembre 2026. Une journée festive, gratuite et ouverte à tous pour faire le plein de fraîcheur, de bien-être et d’éco-gestes au cœur du poumon vert de la Mie-au-Roy !
La Ville de Beauvais et la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis vous invitent à célébrer la nature, la biodiversité et la transition écologique le dimanche 6 septembre 2026. Une journée festive, gratuite et ouverte à tous pour faire le plein de fraîcheur, de bien-être et d’éco-gestes au cœur du poumon vert de la Mie-au-Roy ! .
136 Rue de la Mie au Roy Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France
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English :
The City of Beauvais and the Beauvaisis Urban Community invite you to celebrate nature, biodiversity, and the ecological transition on Sunday, September 6, 2026. A festive, free day open to everyone—come enjoy the fresh air, a sense of well-being, and eco-friendly activities in the heart of the Mie-au-Roy’s “green lung”!
L’événement Nature et Bien-être en Fête Beauvais a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis
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