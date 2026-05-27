Beauvais

Marche Nordique

Rue de la Mie au Roy Beauvais Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 09:20:00

fin : 2026-09-11 12:00:00

Date(s) :

2026-09-11

Dans le cadre de la semaine de la randonnée organisée par la FFRandonnée, Les Randonneurs Beauvaisiens organisent une Marche Nordique ouverte à tous au départ du plan d’eau du Canada.

Attention, activité sportive nécessitant une bonne condition physique. Si possible amener les bâtons, sinon on vous en prêtera !

Dans le cadre de la semaine de la randonnée organisée par la FFRandonnée, Les Randonneurs Beauvaisiens organisent une Marche Nordique ouverte à tous au départ du plan d’eau du Canada.

Attention, activité sportive nécessitant une bonne condition physique. Si possible amener les bâtons, sinon on vous en prêtera ! .

Rue de la Mie au Roy Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France +33 6 95 87 00 29 lrb60000@gmail.com

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English :

As part of the FFRandonnée hiking week, Les Randonneurs Beauvaisiens are organizing a Nordic Walking event open to all, starting from the Canada lake.

Please note: this is a sporting activity requiring good physical condition. If possible, bring your own poles, otherwise we’ll lend you some!

L’événement Marche Nordique Beauvais a été mis à jour le 2026-05-27 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis