Marche Nordique Beauvais
Marche Nordique Beauvais vendredi 11 septembre 2026.
Beauvais
Marche Nordique
Rue de la Mie au Roy Beauvais Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 09:20:00
fin : 2026-09-11 12:00:00
Date(s) :
2026-09-11
Dans le cadre de la semaine de la randonnée organisée par la FFRandonnée, Les Randonneurs Beauvaisiens organisent une Marche Nordique ouverte à tous au départ du plan d’eau du Canada.
Attention, activité sportive nécessitant une bonne condition physique. Si possible amener les bâtons, sinon on vous en prêtera !
Dans le cadre de la semaine de la randonnée organisée par la FFRandonnée, Les Randonneurs Beauvaisiens organisent une Marche Nordique ouverte à tous au départ du plan d’eau du Canada.
Attention, activité sportive nécessitant une bonne condition physique. Si possible amener les bâtons, sinon on vous en prêtera ! .
Rue de la Mie au Roy Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France +33 6 95 87 00 29 lrb60000@gmail.com
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English :
As part of the FFRandonnée hiking week, Les Randonneurs Beauvaisiens are organizing a Nordic Walking event open to all, starting from the Canada lake.
Please note: this is a sporting activity requiring good physical condition. If possible, bring your own poles, otherwise we’ll lend you some!
L’événement Marche Nordique Beauvais a été mis à jour le 2026-05-27 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis
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