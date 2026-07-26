Informations pratiques

Beauvais

jurassic shark

Beauvais Oise

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 12:00:00

fin : 2026-09-13 19:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Jurassic shark est une exposition de dinosaure et animaux marins, les reproductions sont grandeurs nature et robotisé, durant la visite vous pourrez découvrir, requins, tortues, dinosaures … et l’occasion de voir le plus redoutable prédateur le T-rex de 13m entièrement animatronique, une aire de jeu pour enfant château gonflable, fouille dans le sable, un quizz est proposez à vos enfants a l’entrée de la visite et un diplôme est donnez à la boutique souvenir ou vous pourrez également trouver des merveilles qui vous plaises, ainsi de la restauration sur place avec gauffres, crepes,etc … boissons fraiches et chaudes vous attendent

Jurassic shark est une exposition de dinosaure et animaux marins, les reproductions sont grandeurs nature et robotisé, durant la visite vous pourrez découvrir, requins, tortues, dinosaures … et l’occasion de voir le plus redoutable prédateur le T-rex de 13m entièrement animatronique, une aire de jeu pour enfant château gonflable, fouille dans le sable, un quizz est proposez à vos enfants a l’entrée de la visite et un diplôme est donnez à la boutique souvenir ou vous pourrez également trouver des merveilles qui vous plaises, ainsi de la restauration sur place avec gauffres, crepes,etc … boissons fraiches et chaudes vous attendent .

Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France +33 6 25 42 03 48

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English :

Jurassic Shark is an exhibition featuring dinosaurs and marine animals; the replicas are life-size and robotic. During your visit, you’ll discover sharks, turtles, dinosaurs… and have the chance to see the most fearsome predator, the 13-meter-long fully animatronic T-Rex. There’s also a children’s play area with a bouncy castle and a sand pit, a quiz is offered to your children at the entrance to the exhibit, and a certificate is awarded at the gift shop, where you can also find wonderful items to your liking, as well as on-site dining options featuring waffles, crepes, etc… Hot and cold beverages await you

L’événement jurassic shark Beauvais a été mis à jour le 2026-07-26 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis