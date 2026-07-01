Informations pratiques

Barbezieux-Saint-Hilaire

Fête du 14 juillet

Logis de Plaisance Barbezieux-Saint-Hilaire Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 20:30:00

fin : 2026-07-14 00:00:00

Date(s) :

2026-07-14

A l’occasion de la fête du 14 juillet, la ville Barbezieux-Saint-Hilaire vous propose un concert de Great Stock Pop Rock , buvette et restauration sur place, un feu d’artifice à 23h00 en soirée suivi de DJ Olivier Laffont jusqu’à 1h00 !

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Logis de Plaisance Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 78 20 22

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English : Fête du 14 juillet

To mark the 14 July celebrations, the town of Barbezieux-Saint-Hilaire is hosting a concert by Great Stock Pop Rock, with refreshments and food available on site, a fireworks display at 11.00 pm, followed by DJ Olivier Laffont playing until 1.00 am!

L’événement Fête du 14 juillet Barbezieux-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de tourisme du Sud Charente