Fête du 15 août Village Barèges
Fête du 15 août Village Barèges samedi 15 août 2026.
Barèges
Fête du 15 août
Village BAREGES Barèges Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 18:00:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
18h mouss’party.
22h spectacle de feu avec Akouma.
.
Village BAREGES Barèges 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 73 89 85 46
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English :
6 p.m.: Foam party.
10 p.m.: Fire show with Akouma.
L’événement Fête du 15 août Barèges a été mis à jour le 2026-06-15 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
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