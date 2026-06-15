Fête du 15 août Village Barèges

Barèges

Fête du 15 août

Village BAREGES Barèges Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 18:00:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

18h mouss’party.

22h spectacle de feu avec Akouma.

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Village BAREGES Barèges 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 73 89 85 46

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English :

6 p.m.: Foam party.

10 p.m.: Fire show with Akouma.

L’événement Fête du 15 août Barèges a été mis à jour le 2026-06-15 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65