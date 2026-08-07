FÊTE DU BLEYMARD Stade de foot Mont Lozère et Goulet
samedi 15 août 2026 · Stade de foot · Mont Lozère et Goulet
Informations pratiques
Mont Lozère et Goulet
FÊTE DU BLEYMARD
Stade de foot Le Bleymard Mont Lozère et Goulet Lozère
Tarif : 18 – 18 – 22 EUR
Journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Fête du village organisée par le comité des fêtes du Bleymard, les 14 et 15 août 2026 !
9h30 départ de Bagnols-les-Bains pour le Bleymard en vieux vélo
12h repas animé sur réservation 14h Concours de pétanque triplette
17h loto bouse 18h Pesée de veau
20h concert 22h Moto/VTT Trial 22h feu d’artifice
Buvette, snack, crêpes, jeux pour enfants, structures gonflables
Fête du village organisée par le comité des fêtes du Bleymard, les 14 et 15 août 2026 !
À cette occasion
9h30 départ de Bagnols-les-Bains pour la montée historique de la haute vallée d’Olt en vieux vélo. Inscription 06 14 02 95 44)
11h Tournée des fougasses
12h repas animé. Menu ambroisine de poulet & pommes de terre grenaille sur place ou à emporter. Tarif 22€/adulte et 17€/enfant. Réservation obligatoire au 06 50 48 70 39
14h Concours de pétanque en triplette (300€ + mises)
17h loto bouse 18h Pesée de veau 19h tirage de la tombola
20h Concert
22h Moto/VTT Trial
22h30 Feu d’artifice
Buvette, snack, crêpes, jeux pour enfants, structures gonflables .
Stade de foot Le Bleymard Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 6 64 61 85 52
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English :
Village festival organized by the Bleymard Festival Committee, August 14 and 15, 2026!
9:30 a.m.: Departure from Bagnols-les-Bains to Bleymard on vintage bicycles
12:00 p.m.: Lunch with entertainment (reservations required) 2:00 p.m.: Triples pétanque tournament
5:00 PM: Manure bingo 6:00 PM: Veal weighing contest
8:00 PM: Concert 10:00 PM: Motorcycle/Mountain Bike Trial 10:00 PM: Fireworks
Refreshments, snacks, crêpes, children’s games, inflatable attractions
L’événement FÊTE DU BLEYMARD Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-08-04 par 48-OT Mont Lozere
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