FÊTE DU BLEYMARD Stade de foot Mont Lozère et Goulet

Informations pratiques

Mont Lozère et Goulet

FÊTE DU BLEYMARD

Stade de foot Le Bleymard Mont Lozère et Goulet Lozère

Tarif : 18 – 18 – 22 EUR

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Fête du village organisée par le comité des fêtes du Bleymard, les 14 et 15 août 2026 !

9h30 départ de Bagnols-les-Bains pour le Bleymard en vieux vélo

12h repas animé sur réservation 14h Concours de pétanque triplette

17h loto bouse 18h Pesée de veau

20h concert 22h Moto/VTT Trial 22h feu d’artifice

Buvette, snack, crêpes, jeux pour enfants, structures gonflables

Fête du village organisée par le comité des fêtes du Bleymard, les 14 et 15 août 2026 !

À cette occasion

9h30 départ de Bagnols-les-Bains pour la montée historique de la haute vallée d’Olt en vieux vélo. Inscription 06 14 02 95 44)

11h Tournée des fougasses

12h repas animé. Menu ambroisine de poulet & pommes de terre grenaille sur place ou à emporter. Tarif 22€/adulte et 17€/enfant. Réservation obligatoire au 06 50 48 70 39

14h Concours de pétanque en triplette (300€ + mises)

17h loto bouse 18h Pesée de veau 19h tirage de la tombola

20h Concert

22h Moto/VTT Trial

22h30 Feu d’artifice

Buvette, snack, crêpes, jeux pour enfants, structures gonflables .

Stade de foot Le Bleymard Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 6 64 61 85 52

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English :

Village festival organized by the Bleymard Festival Committee, August 14 and 15, 2026!

9:30 a.m.: Departure from Bagnols-les-Bains to Bleymard on vintage bicycles

12:00 p.m.: Lunch with entertainment (reservations required) 2:00 p.m.: Triples pétanque tournament

5:00 PM: Manure bingo 6:00 PM: Veal weighing contest

8:00 PM: Concert 10:00 PM: Motorcycle/Mountain Bike Trial 10:00 PM: Fireworks

Refreshments, snacks, crêpes, children’s games, inflatable attractions

L’événement FÊTE DU BLEYMARD Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-08-04 par 48-OT Mont Lozere