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AGENDA · Mont Lozère et Goulet

FÊTE DU BLEYMARD Stade de foot Mont Lozère et Goulet

samedi 15 août 2026 · Stade de foot · Mont Lozère et Goulet

FÊTE DU BLEYMARD Stade de foot Mont Lozère et Goulet

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Lieu
Stade de foot
Adresse
Le Bleymard
Ville
48190 Mont Lozère et Goulet
Département
Lozère
Tarif
18 18 22 Journée

Mont Lozère et Goulet

FÊTE DU BLEYMARD

Stade de foot Le Bleymard Mont Lozère et Goulet Lozère

Tarif : 18 – 18 – 22 EUR

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

Fête du village organisée par le comité des fêtes du Bleymard, les 14 et 15 août 2026 !
9h30 départ de Bagnols-les-Bains pour le Bleymard en vieux vélo
12h repas animé sur réservation 14h Concours de pétanque triplette
17h loto bouse 18h Pesée de veau
20h concert 22h Moto/VTT Trial 22h feu d’artifice

Buvette, snack, crêpes, jeux pour enfants, structures gonflables
Fête du village organisée par le comité des fêtes du Bleymard, les 14 et 15 août 2026 !
À cette occasion
9h30 départ de Bagnols-les-Bains pour la montée historique de la haute vallée d’Olt en vieux vélo. Inscription 06 14 02 95 44)
11h Tournée des fougasses
12h repas animé. Menu ambroisine de poulet & pommes de terre grenaille sur place ou à emporter. Tarif 22€/adulte et 17€/enfant. Réservation obligatoire au 06 50 48 70 39
14h Concours de pétanque en triplette (300€ + mises)
17h loto bouse 18h Pesée de veau 19h tirage de la tombola
20h Concert
22h Moto/VTT Trial
22h30 Feu d’artifice
Buvette, snack, crêpes, jeux pour enfants, structures gonflables   .

Stade de foot Le Bleymard Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 6 64 61 85 52 

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English :

Village festival organized by the Bleymard Festival Committee, August 14 and 15, 2026!
9:30 a.m.: Departure from Bagnols-les-Bains to Bleymard on vintage bicycles
12:00 p.m.: Lunch with entertainment (reservations required) 2:00 p.m.: Triples pétanque tournament
5:00 PM: Manure bingo 6:00 PM: Veal weighing contest
8:00 PM: Concert 10:00 PM: Motorcycle/Mountain Bike Trial 10:00 PM: Fireworks

Refreshments, snacks, crêpes, children’s games, inflatable attractions

L’événement FÊTE DU BLEYMARD Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-08-04 par 48-OT Mont Lozere

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