Fête du champignon

place du champ de foire Saint-Sébastien Creuse

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-17

Fête du champignon avec diverses animations.

Samedi 17: RDV place du champ de foire pour l’excursion cueillette

Dimanche 18 Exposition de la société mycologique à la salle socio-culturelle et repas à base de champignons (menu 20€)

Inscriptions et renseignements 06 14 73 67 83 .

place du champ de foire Saint-Sébastien 23160 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 73 67 83

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English :

L’événement Fête du champignon Saint-Sébastien a été mis à jour le 2026-03-24 par Creuse Tourisme