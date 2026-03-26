Fête du champignon Saint-Sébastien
Fête du champignon Saint-Sébastien samedi 17 octobre 2026.
Fête du champignon
place du champ de foire Saint-Sébastien Creuse
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17
fin : 2026-10-18
Date(s) :
2026-10-17
Fête du champignon avec diverses animations.
Samedi 17: RDV place du champ de foire pour l’excursion cueillette
Dimanche 18 Exposition de la société mycologique à la salle socio-culturelle et repas à base de champignons (menu 20€)
Inscriptions et renseignements 06 14 73 67 83 .
place du champ de foire Saint-Sébastien 23160 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 73 67 83
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English :
L’événement Fête du champignon Saint-Sébastien a été mis à jour le 2026-03-24 par Creuse Tourisme
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