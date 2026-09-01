Informations pratiques

Le Touquet-Paris-Plage

Fête du cheval

Parc Equestre 425 avenue de la dune aux loups Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Journée portes ouvertes Découverte des activités proposées par le centre équestre.

Ouvert à tous dès 2 ans et demi .

Parc Equestre 425 avenue de la dune aux loups Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 05 15 25 accueil.centreequestre@letouquet.com

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English :

L’événement Fête du cheval Le Touquet-Paris-Plage a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme de le Touquet-Paris-Plage