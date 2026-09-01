Fête du cheval Le Touquet-Paris-Plage
dimanche 13 septembre 2026 · Le Touquet-Paris-Plage
Informations pratiques
Le Touquet-Paris-Plage
Fête du cheval
Parc Equestre 425 avenue de la dune aux loups Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
Journée portes ouvertes Découverte des activités proposées par le centre équestre.
Ouvert à tous dès 2 ans et demi .
Parc Equestre 425 avenue de la dune aux loups Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 05 15 25 accueil.centreequestre@letouquet.com
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English :
L’événement Fête du cheval Le Touquet-Paris-Plage a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme de le Touquet-Paris-Plage
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