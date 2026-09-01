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AGENDA · Le Touquet-Paris-Plage

Fête du cheval Le Touquet-Paris-Plage

dimanche 13 septembre 2026 · Le Touquet-Paris-Plage

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Adresse
Parc Equestre 425 avenue de la dune aux loups
Ville
62520 Le Touquet-Paris-Plage
Département
Pas-de-Calais
Tarif

Le Touquet-Paris-Plage

Fête du cheval

Parc Equestre 425 avenue de la dune aux loups Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13
fin : 2026-09-13

Date(s) :
2026-09-13

Journée portes ouvertes Découverte des activités proposées par le centre équestre.
Ouvert à tous dès 2 ans et demi   .

Parc Equestre 425 avenue de la dune aux loups Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 05 15 25  accueil.centreequestre@letouquet.com

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English :

L’événement Fête du cheval Le Touquet-Paris-Plage a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme de le Touquet-Paris-Plage

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