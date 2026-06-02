Fête du Cidre à l’ancienne Rue du Grand Jardin Sap-en-Auge
Fête du Cidre à l’ancienne Rue du Grand Jardin Sap-en-Auge samedi 7 novembre 2026.
Sap-en-Auge
Fête du Cidre à l’ancienne
Rue du Grand Jardin Domaine du Grand Jardin Sap-en-Auge Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-11-07 10:00:00
fin : 2026-11-08 18:00:00
Date(s) :
2026-11-07
L’écomusée De la Pomme au Calvados organise sa 27ème Edition de la Fête du Cidre à l’ancienne.
À cette occasion, le gadage du XVIIIè siècle sera remis en service. Il sera actionné par Umberto , un cheval percheron.
Pour extraire le jus de la motte de marc de pommes, le pressoir à longue étreinte et sa poutre de 7 mètres pesant 1700kg datant du XVIIIe siècle sera remis en action.
Fabrication du cidre à l’ancienne avec les pièces du musée.
Distillation de cidre pour obtenir le Calvados, avec un alambic ambulant.
Démonstration de ramassage de pommes à l’aide d’une machine ancienne.
Marché aux produits locaux et artisanaux (60 exposants) avec la vente de produits fermiers des producteurs locaux. .
Rue du Grand Jardin Domaine du Grand Jardin Sap-en-Auge 61470 Orne Normandie +33 7 89 08 38 06 herve.houdy@wanadoo.fr
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English : Fête du Cidre à l’ancienne
L’événement Fête du Cidre à l’ancienne Sap-en-Auge a été mis à jour le 2026-06-02 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault
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