FÊTE DU CIDRE Site du Bois niel Blain
dimanche 4 octobre 2026 · Site du Bois niel · Blain
Informations pratiques
Blain
FÊTE DU CIDRE
Site du Bois niel Saint-Omer-de-Blain Blain Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 09:00:00
fin : 2026-10-04 18:00:00
Date(s) :
2026-10-04
Organisée par les bénévoles de l’Association de Sauvegarde du Patrimoine Audomarois. Au programme fabrication du cidre à l’ancienne et grande journée vide-grenier, de 9 h à 18 h.
Fabrication de jus de pomme à l’ancienne avec manège entrainé par un cheval, dégustation et vente.
Fabrication et vente de boules de pain.
Repas du midi sur réservation 06 32 34 39 75
Inscriptions pour le vide-grenier 06.3234.39.75 15€ les 5 mètres .
Site du Bois niel Saint-Omer-de-Blain Blain 44130 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 32 34 39 75
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English :
Organized by the volunteers of the Association de Sauvegarde du Patrimoine Audomarois. On the program: old-fashioned cider making and a big garage sale day, from 9 am to 6 pm.
L’événement FÊTE DU CIDRE Blain a été mis à jour le 2026-08-12 par Point d’accueil de Blain
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