Luxeuil-les-Bains

Fête du Club de Tir

Club de Tir 49 Bis Chemin de la Fontaine Leclerc Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 09:00:00

fin : 2026-06-28 16:00:00

Date(s) :

2026-06-27 2026-06-28

Le Club de Tir de Luxeuil a le plaisir d’organiser sa fête annuelle le samedi 27 juin de 14h à 18h ainsi que le dimanche 28 juin de 9h à 16h.

À cette occasion, le public pourra découvrir la discipline du tir sportif à travers différentes animations, initiations et démonstrations, dans une ambiance conviviale et familiale. L’événement est ouvert à tous, débutants comme curieux souhaitant découvrir notre activité.

Une exposition sera également proposée tout au long du week-end. .

Club de Tir 49 Bis Chemin de la Fontaine Leclerc Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 93 77 65 societe.de.tir.de.luxeuil@gmail.com

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English :

L’événement Fête du Club de Tir Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-02 par OFFICE DE TOURISME DE LUXEUIL-LES-BAINS VOSGES DU SUD